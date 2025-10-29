キャンプやBBQで大活躍！「コールマン」コラボの使い切りテーブルウェアが登場！

伊藤忠リーテイルリンク株式会社

伊藤忠リーテイルリンク株式会社（本社所在地：東京都中央区 代表取締役社長：中嶋 政文）は、アウトドア用品ブランド「コールマン」とコラボしたペーパーカップ、ペーパープレート、ペーパーボウル、竹割箸、コンパクトティッシュを2025年10月より全国の量販店、専門店等にて順次発売します。

【自然に優しいレジャーにできることを】

アウトドアレジャーへの人気が高まる中、ビギナーからベテランキャンパーまで幅広い方々に「人と自然に優しいレジャー用品」を提案することを目的に企画しました。

自然を大切にする心や行動をキャンパーの皆さんと共有すること。それこそがコールマンブランドが目指す姿だと考えています。

キャンプ、ピクニック、BBQなどアウトドアレジャーに欠かせない紙食器や割箸、ティッシュペーパーといった使い切りテーブルウェア。

今回、人と自然にやさしいをテーマに竹素材を使用したアイテムを厳選しました。

竹は木に比べて成長が早く、森林資源保護の観点から木材に代わる素材として期待されております。

また、使いきれずに余ってしまうことのないよう、1パックの数量にも配慮しました。

この機会にキャンプやバーベキューなどで、カジュアルにコールマンブランドの製品に触れていただき、自然や人との心のつながりを育んでいけることを願っております。

＜コールマン＞

1900年にアメリカで創業したキャンプ用品全般を扱う総合アウトドア用品ブランド。

アウトドアで「家族」「仲間」「自然」が触れあうことで生まれる心のつながりを大切にし、

自然の中で過ごすことの素晴らしさや、人と人とのつながりの大切さを伝える活動を積極的に行っています。

【商品概要】

成長の早い竹材を使用し、使い切りを想定した容量で環境にやさしいアイテムです。

竹素材ならではの自然な風合いをお楽しみください。

※竹は木に比べて成長が早いため、森林資源保護の観点から木材に代わる素材として期待されています。

また、すべてのアイテムには、コールマンの定番人気柄「キャンプマップ」をあしらいました。

アウトドアの象徴的なモチーフを地図のように描いたユニークなデザインで、見るだけでワクワクが広がります。爽やかで親しみやすいテキスタイルは、自然のなかでの使用にぴったり。

使うたびに、アウトドアの魅力とコールマンらしい遊び心を感じられるアイテムです。

希望小売価格／128円(税抜)ペーパーカップ２７０ｍｌ ８個

ホットにもコールドにも使えるペーパーカップ。

環境に配慮した竹パルプ100％のFSC認証紙を使用しています。

・PKGにバイオマスインキ使用

・竹パルプ100％

・内面：ポリエチレン加工

希望小売価格／198円(税抜)ペーパープレート１８ｃｍ ８枚

深型で使いやすいペーパープレート。

環境に配慮した竹パルプ100％のFSC認証紙を使用しています。

・PKGにバイオマスインキ使用

・竹パルプ100％

・内面：ポリエチレン加工

希望小売価格／198円(税抜)ペーパーボウル１５ｃｍ ８枚

汁物やカレーなどにピッタリのペーパーボウル。

環境に配慮した竹パルプ100％のFSC認証紙を使用しています。

・PKGにバイオマスインキ使用

・竹パルプ100％

・内面：ポリエチレン加工

希望小売価格／180円(税抜)竹割箸１６膳

ジッパータイプのパッケージで保存に便利。

環境に配慮したFSC認証の竹を使用し、炭化加工を施しています。渋い色合いも特徴です。

・PKGにバイオマスインキ使用

・竹

希望小売価格／278円(税抜)コンパクトソフトパックティッシュ180組×３Ｐ

卓上に置きやすいコンパクトサイズのソフトパックティッシュ3個組み。

環境に配慮した竹パルプ100％のFSC認証紙を使用しています。

・1Pサイズ：W126×D90×H70mm

・竹パルプ100％

【会社概要】

私たち伊藤忠リーテイルリンク株式会社は、伊藤忠グループの中でも存在感のあるユニークな会社として、グループにおけるリーテイル事業を担っています。店舗資材や日用品など、生活に密着したさまざまな商品を、競争力のある商品開発と合理的な物流システムを通じてお客様に安定供給することを、事業展開の基本としています。日用雑貨をはじめ、スーツケースやバッグなどの幅広いカテゴリで、お客様のライフスタイルをサポートします。

会社名：伊藤忠リーテイルリンク株式会社

設立：1991年10月22日

代表者：代表取締役社長 中嶋 政文

本社住所：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-7-1 第3桜橋ビル5F

会社HP：https://www.itc-rl.co.jp/