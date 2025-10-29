還暦を迎えた近藤真彦がメンズファッション誌『Rudo』に登場
Rudo2025AW表紙
RUDO秋冬ファッション号
タレントとしてだけでなく、レーシングチームの代表としての顔を持つ・近藤真彦。還暦を迎えてラクになったと自然体で語る彼が、表紙に2年ぶりに登場。ストリートラグジュアリーを提案する〈リサウンドクロージング〉を身にまとった渋い姿を公開！
近藤真彦
近藤真彦 PROFILE
1964年7月19日、神奈川県出身。1979年TBS系ドラマ『3年B組金八先生』でデビュー。“マッチ”の愛称で親しまれて映画やドラマに出演するほか、シングル『ギンギラギンにさりげなく』で第23回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。また、モータースポーツにも精通しており、オーナー兼監督を務める「KONDO RACING TEAM」ではスーパーフォーミュラなどに参戦中。2025年12月30日から新年1月4日まで舞台「ギンギラ学園物語 新春！再びマッチでーす！」を東京・明治座で開催。2月7日からは野村義男とともに「MasahikoとYoshio Live Tour2026」を東京など全国４都市を巡るツアーもスタートする。
Rudo 2025AW特集コンテンツ
・巻頭特集：都会生活にカウンターを与える「オンボロ系ファッション」
古着が再評価されるファッションシーン。ボロっとしたダメージのある服 は、今では各ブランドが発表する新品でも人気の的。そんなオンボロ系ファッションをルード系スタイ ルに落とし込み。綺麗な街並みに逆に映えるコーディネートを紹介。
・一張羅として手にしたい、毎日着るわけではない週末の勝負服
秋冬シーズンになると欲しくなるアウターなどの主役ウェア。毎日着ることが多いものにお金をかけるのは当然だが、普通を嫌う男であったら、週末や特別な場でのみ着るようなアイテムにこそ力を注ぐべき。洋服からアクセサリーまで、普段にはないハレの場でこそ真価を発揮する、少し高価でルー ド的なイブニングウェア&プロダクト16点を紹介。
・個性派俳優‧水上恒司が、サイレント映画の主人公のように彩り豊かなファッションポートレートに登場！
・紆余曲折を経て社会に戻ってきたブランド「アンチェンジングラブ」特集に、長年の盟友ケンドーコ バヤシがモデルとして登場。
・鬼才芸人‧くっきー！が、男の五箇条を語りながらファッションシュートにチャレンジ！
・独自のスタイルを持つ掟ポルシェが、今人気のおじさん系ファッションの真髄を披露！
・世界でも展示を行う写真家‧シンノグチが「車」をテーマにしたストーリーを披露。
・ファッションの街「渋谷」と個性の街「秋葉原」の住民がスナップ対決！
・ヘンテコなのにシンプル&高級な、「ギークウォッチ」を特別に公開。
■鬼才芸人・くっきー！が、男の五箇条を語りながらファッションシュートにチャレンジ！
くっきー！
■ブランド特集
DICKIES,LEWIS LEATHERS,OLD CROW,RESOUND CLOTHING,SOFTMACHINE,SPIEWAK,texcy luxe,UNCHANGING LOVE,Y'2 LEATHER
■アクセサリー特集
GOD SUNS,BURDEN OF PROOF,VIVIFY
■BRAND INDEX
ANCELLM,BLURHMS,GEEK WATCH,INTODUSK,KAMIYA,KIDILL,LAD MUSICIAN,MAGLIANO,
NEEDLES,NEW ERA(R),TOGA,WACKO MARIA
...and more
＊Rudo（ルード）とは？
2010年創刊、大人の男性が楽しめる“ちょっと不良性のあるファッション”というニッチな分野がテーマのメンズファッション誌。ロック系、ミリタリー系、ワーク系などのコーディネートやアイテムを、スマホ中心のウェブではできない大きな写真とテキストで表現。30～40代の男性が楽しめる内容となっています。
『Rudo 2025AW』
発売日：2025年10月29日（水）
定価 ：900円（税込）
発行元：株式会社マガジン・マガジン
制作 : 企画・宣伝協同組合 編集人 : 大副 律
