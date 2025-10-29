【地域資源の3D・NFT事業】千葉市動物公園NFTコレクションで、動物の3D・NFTデータの販売を開始します

パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修、以下パシフィックコンサルタンツ）は、千葉市動物公園のさまざまな動物等が3D・NFTとして登場する「千葉市動物公園NFTコレクション」の特設サイトで、高精細な動物たちの3D・NFTの販売を2025年10月29日13時30分に開始します。

※本事業および千葉市動物公園NFTコレクションの詳細ついては以下のプレスリリースをご覧ください。

https://www.pacific.co.jp/news/2025/20250425-002599.html

今回はニシゴリラの「モンタ」を含む、4種類の動物の3D・NFTを販売します。

販売開始を記念して、3D・NFTを購入のうえ専用フォームから申し込みいただいた方から抽選で10組（1組最大3名）を、動物公園の裏側をより深く知ることのできる、「飼育員による解説付きバックヤード見学ツアー」にご招待します。また、3D・NFT 4種類にバックヤード見学ツアー（確約）がついたプレミアムパックもご用意しております。

※販売に関してはすべて先着順となりますのでご了承ください。

特設サイトにアクセスいただいた方に3D・NFTを無料で1体プレゼントするキャンペーンも継続しています。お気軽にサイトをご覧ください。

特設サイト：https://chiba-zoo-nft.com/terms

■キャンペーン詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20428/table/127_1_3f1e348f0d4dbb341aa9339dce443c84.jpg?v=202510290229 ]※先着順の販売となります。※特設サイトへのログインにはGoogle アカウントが必要です。※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

■千葉国際芸術祭2025への協力

千葉市動物公園NFTコレクションで製作した3Dデータを千葉国際芸術祭2025「今昔絵有動物借景」（期間：9月19日～11月24日まで、アーティスト：TMPR）に無償提供しています。会期中、千葉市動物公園内でスマートフォンを活用したAR（拡張現実）体験ができます。詳しくは千葉国際芸術祭2025ホームページをご覧ください。

https://artstriennale.city.chiba.jp/projects/2025-14/

「今昔絵有動物借景」AR体験イメージ（提供：TMPR）

■関連プレスリリース

・2025年4月25日

【公共インフラ等地域資源の3D・NFTで市場参入】千葉市とパシフィックコンサルタンツが地域の魅力発信と新たな自治体の収入源獲得へ向けて協定を締結しました

https://www.pacific.co.jp/news/2025/20250425-002599.html

・2025年6月23日

【公共インフラ等地域資源の3D・NFT事業】千葉市動物公園NFTコレクションの特設サイトを公開

https://www.pacific.co.jp/news/2025/20250623-002612.html

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの計画・設計・運用等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

【会社概要】

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

所在地：〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

公式Webサイト：https://www.pacific.co.jp/