平塚市で全国初「エルガEV 自動運転バス」実証運行を開始します！

神奈川中央交通株式会社

平塚市（市長：落合 克宏）と神奈川中央交通株式会社（本社：平塚市、取締役社長：今井 雅之）は、持続可能な地域公共交通の実現に向け、いすゞ製「エルガEV 自動運転バス」を用いた既存バス路線での実証運行を全国で初めて実施します。

平塚市と神奈川中央交通株式会社は、安全と環境への配慮を兼ね備えた最新の大型EV自動運転バスを活用し、一般バス路線と同様の環境下で自動運転移動サービスの実用化に取り組むことで、持続可能な地域公共交通の未来を切り拓きます。

本実証運行に使用する車両は、いすゞ自動車株式会社が「Japan Mobility Show 2025(https://www.japan-mobility-show.com/)」（2025年10月30日～11月9日）において初公開する最新モデルです。

実証運行の概要

本年度は、既存のバス運行ダイヤの置き換えを想定した夜間運行に加え、遠隔監視型自動運転レベル4の実用化を見据え、AIを活用したドア開閉の自動化や運賃収受の完全キャッシュレス化など、営業運行に係るサービス全体の高度化に向けた検証を進めます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109612/table/26_1_20a645b3e57903694e7f3f59dcd28edb.jpg?v=202510290229 ]

運行ダイヤ及び予約方法等の詳細は、11月末頃に改めて平塚市ホームページ等でお知らせします。

【参考１】昨年度の取り組み（動画）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9YxHfoCOuAk ]【参考2】自動運転バス実証実験について

平塚市ホームページ :https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machizukuri/page84_00063.html