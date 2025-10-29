サープラ福島あそびタウン　2025年11月1日(土)移転リニューアルオープン！!

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：弭間 俊則） が運営する福島駅西口パワーシティピボット（福島県福島市栄町１-１）において、サープラ福島あそびタウンが2025年11月1日(土)移転リニューアルオープンいたします。

【店舗情報】

JRE POINT最大10,000ポイント当たるかも？ルーレット大抽選会！開催

〇期間 2025年11月8日(土)・9日(日)

〇時間 各日10：00～17：00

〇場所 福島駅1F おみやげ処ふくしま付近特設会場

〇キャンペーン概要

１.JRE POINT 最大10,000ポイント当たるかも！？ルーレット大抽選会！

２.ニットバッグプレゼント

３.クラッピー君のお面プレゼント

詳細は以下のURLよりご確認ください。

JRE POINT最大10,000ポイント当たるかも？ ルーレット大抽選会！開催 - 福島ピボット -｜JR東日本東北総合サービス株式会社【LiViT】(https://www.livit.jregroup.ne.jp/detail/2194)

【移転先】

引き続き、食料品・飲食店などのオープンに向けて改装工事を行っており、ご迷惑をおかけしておりますが、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

JR東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01



代表取締役社長：弭間 俊則



事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



