【一味違うクルマ屋さん Vol.1】時代（いつ）だって特別を届けたい。スカイライン配備全国TOPのディーラー、日産東京では全国400台限定「スカイライン 400R リミテッド」の受付を近日開始

日産東京販売株式会社

日産東京販売株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：菊地 文夫）は、日産が誇るハイパフォーマンスセダン「スカイライン」の特別限定車、「スカイライン 400R リミテッド」の受付を都内新車97店舗にて近日開始いたします。。

Photo:SKYLINE 400R Limited 専用エンブレム

日産東京販売株式会社では電動化が主流となる時代にも、東京都で「走りの本質」を求めるドライバーの皆さまに応えるべく、セダンの販売に注力してきました。

■全国日産販売会社の中で最も400R（通常モデル）の試乗車を配備

日産東京は、全国の日産販売会社の中で最も多い40台のスカイラインの試乗車を配備しております。

常に「クルマ本来の走る楽しさ」に触れてご体感いただけます。

※スカイライン400Rリミテッドは限定車のため、展示車・試乗車はご用意しておりません。

▼日産東京販売会社ホームページ

https://www.nissan-tokyo.co.jp/

過去には独自企画のFUGA限定車100台の販売実績。

日産セダンの名車「FUGA（フーガ）」が終売する際、日産東京がAUTECH（現日産モータースポーツ＆カスタマイズ）と独自に企画した特別仕様車「FUGA PREMIUM SELECT EDITION」は、100台限定販売ながら、お客さまからの熱意ある支持を受け全台数をお客さまのもとへお届けすることができました。

※「FUGA PREMIUM SELECT EDITION」は完売しております。また、FUGA通常モデルにつきましては新車販売を終了しております。

▼日産東京Youtube 日産フーガ Final Version “PREMIUM SELECT EDITION”

https://www.youtube.com/watch?v=XLuFQUtOT8U

特別な一台を身近にする独自のリースプラン

憧れの一台をより身近に感じていただくために、最高出力405馬力を誇るVR30DDTT型ツインターボエンジンを搭載したスカイライン400R・フェアレディZを対象に、お求めやすい価格設定にした日産東京独自のリースプラン「スペシャルプラン」をご用意しております。

※スカイライン400Rリミテッド限定車のため、日産東京オリジナルリース「400Rスペシャルプラン」はご用意しておりません。

▼日産東京独自リース「Z・400Rスペシャルプラン」

https://www.nissan-tokyo-pop.com/event/2506special/

■400R（通常モデル）の販売につきまして

スカイラインは今回の400Rリミテッドの発表と共に、通常モデルの仕様向上が行われております。

価格は値上がりとなりましたが、日産東京では400Rのみ（値上げ前旧価格）仕様向上前車の在庫をご用意しております。

この機会に「スカイライン400R」にご興味を持たれたお客さまはぜひ日産東京の店舗までお問い合わせください。

※仕様向上前車は、現在の仕様向上後モデルと仕様が異なる部分がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。

■スカイライン 400R リミテッド 受付概要

Photo:SKYLINE 400R Limited.ボディカラー：ワンガンブルー（4RPM）〈特別塗装色〉.メーカー希望小売価格（消費税込）：6,935,500円

「スカイライン 400R リミテッド」受付概要と注意点

対象車種：スカイライン 400R リミテッド

販売台数：全国限定400台

日産東京店頭受付：近日受付開始

発売：11月13日（木）

受付場所：日産東京 新車97店舗 店頭受付

（営業時間：10:00～18:00 定休日：火曜日・第一水曜日）

※営業日の詳細は弊社ホームページよりご確認ください。

【注意点】

※全国400台限定の特別仕様車のため、限定台数に達し次第、ご注文受付を予告なく終了させていただく場合がございます。また、受付期間中に注文書を交わしたとしても、全国先着順のためおクルマを確保できない場合がございます。

※ご注文は店頭で承ります。SNS・電話・メール等ではお受けできませんのでご了承ください。

※日産東京店舗にて、注文書を交わしていただくことで受付となります。（予約ではありません）

※スカイライン400Rリミテッドは限定車のため、展示車・試乗車はご用意しておりません。

※スカイライン400Rリミテッド限定車のため、日産東京オリジナルリース「400Rスペシャルプラン」はご用意しておりません。

※受付順位のご確認にはお答えできません。

※シリアルナンバーはご指定いただけません。

上記、予めご了承いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ：日産東京販売株式会社 新車販売店 全97店舗

▼日産東京販売株式会社 ホームページはこちら

https://www.nissan-tokyo.co.jp/

▼スカイライン400Rリミテッドの詳細は日産自動車ホームページよりご確認ください。

https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/skyline.html

■ 「所有欲を刺激する」400台だけに与えられた特別な装備

全国400台限定の「スカイライン 400R リミテッド」は、特別な存在感を放つ一台です。

400R Limited専用シリアルナンバープレート※

1～400番のシリアルナンバーをセンターコンソールに装着。世界に一台だけの限定車を所有いただけます。※番号はお選びいただけません。

400R Limited専用エンブレム※

専用エンブレムも限定車にのみ与えられる限定アイテムです。

・リアスポイラーカーボン※・ミラーカバーカーボン※・センターコンソール カーボンフィニッシャー ※

スカイラインNISMOに投入された装備を搭載。400R Limitedのエンジン制御と空力性能の融合で唯一無二のパフォーマンスが生まれる。

ベースとなる400Rの特長である、最高出力405馬力のVR30DDTT型ツインターボエンジンはそのままに、走りの質と特別な存在感を高める専用装備が与えられています。

19インチアルミホイール/タイヤ

■フロントは+0.5J、リアは+1.0Jする事で安定した気持ちの良いハンドリングを実現。

■400Rとはタイヤの銘柄を変更しDUNLOP SP SPORT MAXX GT 600を採用

4輪アルミレッドキャリパー対向ピストンブレーキ

■耐フェード性が高いパッドを採用することで高温でも安定した制動性能を実現

サスペンションスプリング<フロント>

■タイヤの幅広化に合わせてリヤスタビライザーのバネ定数を44%UP→ロールを抑えて安定感向上

■フロントスプリングバネ定数を4%UP

更なるハンドリング性能向上を実現

専用アルミホイール：足元から際立つ、限定車ならではの精悍なデザイン。

専用サスペンション：走りのエキスパートが磨き上げた、より洗練された乗り味を実現。

専用エンブレム：リミテッドモデルの証として、所有する喜びを高める特別なエンブレムを装着。

お問い合わせ：日産東京販売株式会社 新車販売店 全97店舗

▼日産東京販売株式会社 ホームページはこちら

https://www.nissan-tokyo.co.jp/

▼スカイライン400Rリミテッドの詳細は日産自動車ホームページよりご確認ください。

https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/skyline.html

