お得な激安品勢揃い！『秋のアウトレットマルシェ』を 11/1（土）から3日間、新潟市大かまで開催！
お得に楽しむ大規模マルシェ！
この度、お得な激安品を勢揃いさせた大規模マルシェ『秋のアウトレットマルシェ』を11/1（土）・2（日）・3（月祝）の3日間、新潟市万代多目的広場 大かまにて開催致します！
フードロス削減・持続可能な社会へ
『秋のアウトレットマルシェ』は、フードロス削減・持続可能な社会を目標に展開する各ショップが出店し、販売を行います。主要出店者の「ecoeat泰平橋店」は、賞味期限が間近、期限切れで破棄される食品ロスを引き取り、安全かつおいしく食べてもらえる商品だけを安価で販売。
また、「FPF」では、閉店した飲食店の食器や雑貨など、まだ使えるのに棄てられてしまうものを激安販売いたします。その他様々なショップがフードロス削減・持続可能な社会をテーマに出店・販売致します。当日は、キッチンカーも出店し、ご家族でキッチンカーグルメを味わいながらお買い物をお楽しみ頂けます。
『秋のアウトレットマルシェ』
■会場：新潟市 万代多目的広場 大かま
■住所：新潟市中央区西堀通6番町866番地
■日程：2025年11月1日（土）・2（日）・3（月祝）
■時間：10:00-16:00
※入場無料
■主催：万代多目的広場にぎわい創出委員会 / 株式会社ライブポート
■お問合せ：万代多目的広場事務室
TEL:025-278-8296
