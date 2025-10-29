【BS初放送の注目作】中国ドラマ『度華年 The Princess Royal』がBS11+で10月29日より見放題&レンタル配信で登場！あらすじ・相関図は特集記事でチェック
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年10月29日（水）より中国ドラマ「度華年 The Princess Royal」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332756&id=bodyimage1】
（C） 2024 Youku Information Technology （Beijing） Co., Ltd. All Rights Reserved.
中国ドラマ「度華年 The Princess Royal」のあらすじ
二度目の人生、二度目の愛。
この人生でも君にまた出逢いたいーー
大夏王朝の公主である李蓉（リー・ロン）は、最年少で官吏に選出された聡明な裴文宣（ペイ・ウェンシュエン）と婚姻する。最初は仲睦まじい夫婦だったが、陰謀が渦巻く宮廷での婚姻生活は互いへの疑念や敵意を生み、やがて憎しみ合うようになる。そんなある日、李蓉は毒を盛られて命を落とし、その直前に面会した裴文宣も毒殺犯として殺害される。しかし、２人は目が覚めると婚姻する前の20年前に戻っていた。李蓉は、この人生では裴文宣と婚姻しないと心に決めて婿選びの宴を開く。想い人だった蘇容卿（スー・ロンチン）や４人の婿候補などを招待し、婿候補の１人である裴文宣だけ冷遇する李蓉。だが、互いに人生をやり直していると分かり驚愕する。今回は別々の道を歩もうと言い２人は別れるが、宴をきっかけに前の人生とは違う出来事が起こる。生き残るために手を組み、破滅の原因となった陰謀を阻止すべく力を合わせるうち、２人は相手への誤解に気付き…。
キャスト
李蓉（リー・ロン）役：チャオ・ジンマイ（趙今麦）「ロマンスの降る街」「開端-RESET-」「幻想神国記 運命の旅路」
裴文宣（ペイ・ウェンシュエン）役：ジャン・リンホー（張凌赫）「寧安如夢（ねいあんにょむ）～宮廷にふたたび舞い降りる愛～」「雲之羽 ～揺らめく愛、刹那の二人～」「二択の初恋」
蘇容卿（スー・ロンチン）役：チェン・ホーイー（陳鶴一）「五福の娘たち」「致1999年的自己（原題）」「想いの温度差～九霄寒夜暖～」
李川（リー・チュワン）役：リウ・シューウェイ（劉旭威）「不一様的蕭先生（原題）」「青梅酸酸你微甜（原題）」「救了一万次的你（原題）」
上官雅（シャングワン・ヤー）役：チョン・グオ（成果）「笑門来福～イケメン同居人は私のフィアンセ！？～」「婚内婚外（原題）」「破事精英2（原題）」
秦真真（チン・ジェンジェン）役：ホー・チウ（鶴秋）「樹下有片紅房子（原題）」「向北的遺憾（原題）」「榜上佳婿（原題）」
スタッフ
監督：ガオ・イージュン（高翊浚）「戦火中的青春（原題）」「武則天-The Empress-」
脚本：ラオ・ジュン（饒俊）「三番目の花婿 ～Choice Husband～」「千古の愛、天上の詩」
【配信開始日】
2025年10月29日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/dokanen?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/dokanen?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
