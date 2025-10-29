ブランド誕生55周年のダーバンとコラボ！『D′URBAN for ANA』品格と機能性を持ちあわせた革小物＆バッグ ANAショッピングA-style、ANA Mall店、@SKYにて順次販売
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川 純一郎）は、日本のメンズブランド「D'URBAN（以下、ダーバン）」とのコラボレーション企画として、ANAオリジナルの革小物とバッグ（計6アイテム）を発売します。10月29日よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」および「ANAショッピング A-style ANA Mall店（以下、ANA Mall店）」にて販売開始し、その後、国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」でも販売します。
※販売チャネルにより、取扱い商品が異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332552&id=bodyimage1】
■ スーツスタイルをさらに洗練させる、ダーバンのANAオリジナル商品を開発
今年ブランド誕生55周年を迎えたダーバンは、日本ならではの丁寧なモノづくりと『品質の向上』を追求し続けている日本のメンズブランドです。55年の歴史のなかで培った高い技術をもとに、スーツなどのビジネススタイルにマッチする品格と機能性を両立した革小物とバッグを、ANAと共同で開発しました。
薄くてコンパクトながら機能性も備えた財布は、スーツやジャケットのポケットに入れてもかさばらず、シルエットが崩れません。財布とカードケースの表面のレザーは兵庫県姫路市でなめされたきめ細やかなレザーを敢えて職人が手揉みを施し、独特のシボ感をお楽しみいただけます。内側の革はヨーロッパ産の白ヌメを使用。使い込むほどに飴色に仕上がっていきます。ベルトは、ビジネススタイルにマッチし、かつ使い勝手の良いものを目指し、ベルトピンのない無段階調整タイプを開発しました。お好みの位置で留めることができる優れものです。バッグは、季節を問わず様々な服装に合わせやすいヘリンボン柄の生地を採用し、外装と内装ともに複数の収納ポケットを装備。
A-styleでは定番のブラックとブラウンの革小物とバッグ、@SKYではこなれ感のあるグレーの革小物を販売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332552&id=bodyimage2】
■ 販売チャネル
[販売開始日]
2025年10月29日（水）10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press271
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press272
2025年10月31日（金）17:00より ※一部商品は12月下旬発売予定
「ANA STORE@SKY」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
■ 商品概要
[A-style、ANA Mall店 販売商品] ※一部抜粋
（１）＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA smart mini wallet
薄くてコンパクトながら機能性も備えたスマートウォレット。ちょっとしたお出かけ時のワンマイルウォレットとして便利な仕様。ヌメ革の上品さと必要最低限の機能を持ったミニマルな財布は、モダンなビジネスパーソンにぴったりです。
【価 格】16,500円（税込） 【原産国】日本 【カラー】ブラック、ブラウン
【素 材】外装・内装：牛革 裏地：ナイロン
【サイズ】（約）縦8.5×横10×厚み1cm
【仕 様】オープンポケット×7 コインケース×1
