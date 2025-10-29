モラハラ被害者が語る、「最も心を傷つけられた行為」とは？＠夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第3報）
モラハラ被害者が語る、「最も心を傷つけられた行為」とは？
1.はじめに
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社;https://raisondetre-inc.co.jp/（東京都渋谷区）による夫婦間のモラハラ実態調査の第3報です。第2報では、配偶者からモラハラを受けたことがある人が4人に1人にのぼるという結果をお伝えしました。
今回の第3報では、その被害者層に焦点を当て、どんな言葉や態度が最も心を傷つけたのかを、男女別・世代別に明らかにします。
無視やため息、何気ない一言――。家庭という最も近い場所で起こるその小さなすれ違いが、静かに心の温度を奪っていきます。
モラハラは、目に見える暴力よりも、静かで見えにくい心の衝突として現れ、そして一度刻まれた感情の傷は、年月が経ってもふとした瞬間に蘇ることがあるのかもしれません。
今回の調査では、そうした“心に残るモラハラ”の実態を追いました。
＜調査概要＞
・調査タイトル：夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第３報）
・調査期間：2025年9月29日～10月１日
・調査対象者：20～59歳の男女800人（夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関するスクリーニング調査にて「モラハラを受けたことがある」と回答された方）
・調査方法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利用）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表日：2025年10月31日
＜調査対象者について＞
夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関するスクリーニング調査にて「モラハラを受けたことがある」と回答された800名を対象としております。
男女、各年代とも100名ずつと均等なサンプル数になっています。
2. モラハラの頻度 ― 「ごくまれ」でも消えない痛み
モラハラがどのくらいの頻度で起きているかを尋ねたところ、男性では「毎日」18％、「週に数回」26％で、約半数が短い間隔で経験していました。
女性は「毎日」12％、「週に数回」21％、「月に数回」24％と分散しており、3人に1人以上が定期的なストレスを感じていることがわかりました。
図1：配偶者から受けたモラハラの頻度（男女別）
※実際の質問：Q. 配偶者のモラハラはどのくらいの頻度で起きましたか？（単一回答）
（夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査 （C）レゾンデートル株式会社）
一方で、「年に数回」や「ごくまれ」と回答した人も一定数いました。
この結果からは、モラハラが必ずしも頻繁に起こるものだけではなく、限られた場面でも強い印象として残る場合があることがうかがえます。
夫婦という近い関係の中では、一度の言葉や態度であっても、記憶に残りやすく、その後の関係に影響を与えることがあると考えられます。
モラハラの影響は、回数の多さよりも、その瞬間に感じた衝撃や無力感の強さによって決まるのかもしれません。
「ごくまれ」な出来事でも、心の奥では今も続いている。
そんな痛みを抱えている人が少なくないことが、今回のデータから見えてきます。
3. 直近の経験 ― 女性は「1年以上前」でも忘れていない
「最近、配偶者からモラハラを受けたのはいつか」という質問では、「過去1か月以内」と回答した人が男性30％、女性29％でした。