カフェ開業専門スクール「Cafe′s LIFE」が新メディア個人カフェ発見・応援ポータルサイト『Cafe no WA（カフェノワ）』を2025年10月29日に正式リリース。
「カフェとともに生きる」をコンセプトに、カフェ開業専門スクール Cafe’s LIFE（カフェズライフ）事業を運営する株式会社フードデザインラボ（所在地：大阪市北区、代表：野田貴之）は、全国の個人カフェを応援する新メディア『Cafe no WA（カフェノワ）』を10月29日に正式リリースしました。
本サイトは、Cafe’s LIFEの卒業生カフェオーナーが運営する個人カフェの情報を発信し、全国の個人カフェが長く愛されるお店であり続けるための仕組みとコンテンツを提供。カフェを通じて地域社会を豊かにすることを目的としています。
サイト公開背景
働き方の多様化や地方人口の減少、そしてオンライン化の加速により、人と人とのリアルなつながりが減少し、地域社会における『つながり』や『居場所』の希薄化が課題となっています。
そんな時代において、カフェは人が集まり、会話が生まれ、地域を元気にする小さなコミュニティの拠点として、社会にとって欠かせない存在です。食を通じて誰かの心を満たし、日々の暮らしを明るく豊かにするカフェは、これからのまちづくりにおいてますます重要な役割を担っています。
一方で、飲食業界は開業のハードルが下がる一方、開業から2年で約50％が廃業すると言われています。
「好きなことで開業したい」と思っても、知識や技術、経営経験が不足したままスタートし、理想を形にできずに終わってしまうケースも少なくありません。
Cafe’s LIFEでは、こうした課題を解決するために、「実践経験教育」という独自のカリキュラムを導入しています。開業前から実店舗で学び、リアルな経営スキルを身につけることで、学びながら継続できるカフェオーナーを育成してきました。
さらに、開業後のオーナーが直面する課題のひとつは「孤独」です。Cafe’s LIFEでは、卒業後も経営者同士や講師陣と定期的にイベントを開催し、オープンな経営プラットフォームとしてノウハウや課題を共有し合える仕組みを整えています。
そして今回、新たに立ち上げた『Cafe no WA（カフェノワ）』は、これらの取り組みや支援の仕組みをオンライン上で拡充し、全国にいる卒業生カフェオーナーと共に学び・発信し・支え合う新しい場として生まれました。
『Cafe no WA』は、地域に根ざし、想いを込めてお店を続ける個人カフェオーナーを応援しながら、カフェを通じて人と人、地域と社会をつなぐ持続可能なカフェ経営を支援していきます。カフェから始まる豊かな社会を、全国にいるカフェオーナーと共につくっていきます。
『Cafe no WA』とは
掲載されている店舗は、カフェ開業専門スクール「Cafe’s LIFE」の卒業生。
自家焙煎カフェ、古民家カフェ、焼き菓子店、キッチンカー、コーヒースタンドなど規模やスタイルに関わらず、自分サイズのカフェが集まっています。リリース初期段階で、全国100店舗以上が掲載されています。
お店の写真やメニューの紹介だけでなく、「なぜこのカフェを開いたのか」「どんなお客様に届けたいのか」といった背景を取材し、オーナーのストーリーとともに紹介しています。
・トップページへ＞＞ https://cafenowa.jp/
・Instagram＞＞https://www.instagram.com/cafeno_wa/
『Cafe no WA』の機能とコンテンツの数々
・地図で探せる検索機能
