カプコンTV!!の配信が10月30日(木)よる8時に決定！　ゲストには「ハナコ」の菊田竜大さんが初登場！

当日の視聴はコチラから⇒

https://youtube.com/live/v6h_L74xo60

【レギュラー出演者】

・狩野英孝(メインパーソナリティ)

・池田ショコラ(ナビゲーター)

・ササ(天の声)

【ゲスト】

・菊田竜大(ハナコ)

■『バイオハザード レクイエム』2026年2月27日(金) 発売予定

2026年2月27日(金)発売予定(PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 )

第9作に相当するシリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』。息詰まる緊張感と震い慄く恐怖、

そして死を打ち倒す爽快感―。 テクノロジーの進化、そしてクリエイターの重ねた経験は、

登場人物に豊かな感情を与え、物語とプレイ体験にはかつてないほどの没入感をもたらす。

東京ゲームショウに試遊出展したストーリー序盤の一部を実況プレイ！ お楽しみに！

※本番組では『バイオハザード レクイエム』に関する新情報はございません。

★『バイオハザード レクイエム』公式サイト

https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/(https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/)

★バイオハザード(カプコン)公式 X アカウント（@BIO_OFFICIAL）

https://x.com/bio_official(https://x.com/bio_official)

■『モンスターハンターワイルズ』発売中

無料タイトルアップデート第3弾を配信中の『モンスターハンターワイルズ』。ゲストの菊田竜大さん(ハナコ)らとオンラインマルチプレイを実施！ 一緒に狩りに行きたい方はぜひご参加ください！ 参加方法などは番組内でお知らせしますのでお見逃しなく！

「オメガ・プラネテス」常設配信イベントクエスト「闇き漁火よ、呪われてあれ」季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」開催中！ 開催期間（日本時間）：2025年10月22日(水) 9:00～2025年11月12日(水) 8:59

※オンラインマルチプレイの参加方法の詳細は、カプコンTV!!公式Xや番組中にお知らせいたします。

※本番組では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。

★『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/(https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/)

★『モンスターハンターワイルズ』公式 X アカウント（@MH_Wilds）

https://x.com/MH_Wilds(https://x.com/MH_Wilds)

★東京ゲームショウ2025のカプコンノベルティグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施予定！

■【見逃し配信】前回9月18日(木)放送のカプコンTV!!はこちらからご覧になれます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jPniqhaSBLo ]