アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』との最新コラボレーションが登場！「ダイヤモンドは砕けない」「黄金の風」「ストーンオーシャン」など人気シリーズの印象的なシーンやキャラクターが集結
パーカーやニット、アウター、バッグなど全21アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年11月4日(火)より、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ。空条承太郎が祖父ジョセフ・ジョースターの隠し子東方仗助を探しに杜王町を訪れたのをきっかけに、新たな「スタンド使い」たちが引かれ合うように動き始める「ダイヤモンドは砕けない」。ギャング組織「パッショーネ」に属する青年ジョルノ・ジョバァーナ。ブチャラティチームの仲間と過酷な運命に力強く立ち向かうギャングたちの闘いを描いた「黄金の風」。仕組まれた冤罪で投獄された承太郎の娘・空条徐倫がDIOの遺志を継ぐプッチ神父と100年以上に及ぶ因縁の戦いに決着をつける「ストーンオーシャン」。印象的なシーンや魅力的なキャラクターたちのコラボレーションアイテムをぜひご堪能くださいッ!
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年10月29日(水)0:00から2025年11月3日(月)23:59までの期間、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』コラボレーションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
・「ブチャラティチーム」「暗殺者チーム」「ヴィネガー・ドッピオ」「磁力」「護衛チーム モチーフ」「黄金の風 モチーフ」「行けピストルズ！」「黄金の風」
（アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』）
((C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
・「ストンオーシャン 完」「ウェザー・R VS エンリコ・P」「女囚トリオ」「父さん」「E・コステロ」「G.D.st JAIL」
（アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』）
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
・「第3の爆弾」「杜王町マップ」「猫草」「ハーヴェスト」「ヘブンズ・ドアー」「ハーヴェスト パターン」
（アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』）
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
全21種類。
詳細は公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00469
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：74店舗（国内73、海外1）
※2025年10月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
