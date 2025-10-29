バルカー、Lam Research 社より「サプライヤー・アワード」を受賞

株式会社バルカー

株式会社バルカー（本社：東京都品川区、代表取締役会長 CEO 瀧澤利一、以下「バルカー」）は半導体業界向けに革新的な半導体製造装置とサービスを提供するLam Research Corporation（本社：米国カリフォルニア州、社長兼最高経営責任者（CEO）ティム・アーチャー、以下「ラムリサーチ」）より、2025年8月20日に開催された「Lam Research Supplier Day 2025」において、「Leadership in Responsible Supply Chain」賞を受賞いたしました。

バルカーはラムリサーチの最優秀サプライヤーの一社として選出され、次世代半導体チップへの需要拡大に応えるため、ラムリサーチが強靭で持続可能なグローバルサプライチェーンを実現するうえで、緊密な協力関係を築いてきた10社の受賞企業の一つとして表彰されました。

今回の発表にあたり、ラムリサーチから以下のコメントをいただいております。

バルカーが本年度のLeadership in Responsible Supply Chain 部門 Supplier Excellence Awardを受賞したことを心より祝福します。

当社がバルカーと築く緊密な協力関係により、ラムリサーチはグローバルかつ高い拡張性を備えたサプライチェーンを推進し、AI時代の幕開けにおいて急速に成長を遂げる半導体エコシステムの中で、お客様のニーズに応えていくことが可能となります。

Karthik Rammohan, Group Vice President and Head of Global Operations, Lam Research

サプライヤー・アワードの受賞は2021年、2023年に続き、今回が3回目となります。今後もバルカーグループは、グローバルなお客様の期待を超える「顧客感動」の実現に向けて、製品・サービスの品質向上と責任あるサプライチェーンの構築に努めてまいります。

添付写真

- 「Lam Supplier Day 2025」授賞式の様子- Lamバナー前でのVAI従業員記念写真