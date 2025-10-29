こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年ニューモデル「Z900RS SE」「Z900RS CAFE」を Japan Mobility Show 2025で世界初展示
川崎重工グループのカワサキモータースは、東京ビッグサイト（江東区・有明）で、10月31日（金）から一般公開される「Japan Mobility Show 2025」*1に、世界初公開となるワールドプレミアモデル「Z900RS SE」「Z900RS CAFE」を出展します。
パフォーマンスを磨き上げた、タイムレスな「Z」。2018年のデビュー以来、「Z」の伝統と現代の技術の融合として幅広く支持され、日本国内の小型二輪401㏄以上クラスにおいて7年連続で販売台数1位※2の「Z900RS」が進化を遂げました。
■Z900RS SE
現代のコンポーネンツとオーセンティックなスタイリングを融合した、カワサキのレトロスポーツモデル「Z900RS」。2026年モデルでは、新たに電子制御スロットルバルブを備えたエンジンを搭載し、低・中回転域でのコントロール性と高回転域での出力が向上しました。IMUを活用したカワサキコーナリングマネジメントファンクション（KCMF）や最新のカワサキクイックシフター（KQS）、クルーズコントロール、スマートフォン接続機能など、ライダーサポート機能も拡充。走る楽しさと快適性が一層高まっています。
スタイリング面では、レトロスポーツイメージをさらに強調する新設計のメガホン型サイレンサーとエキゾーストヘッダーパイプを採用。
上級グレード「Z900RS SE」は、車体色にゴールドのアウターチューブが際立つファイヤーボールカラーを採用し、オーリンズ製リヤサスペンションやブレンボ製ブレーキシステムに加え、日本仕様では前後ドライブレコーダーを標準装備しています。
■Z900RS CAFE
「Z900RS」をベースに、往年のスーパーバイクレーサーを彷彿させる、フロントカウルやドロップタイプのハンドルバー、専用の段付きシートを組み合わせたのが「Z900RS CAFE」です。車体には、燃料タンクにのみグラフィックを施し、マシン全体をシンプル＆スポーティに演出。このグラフィックは、カワサキの伝説的な歴史的名車「マッハ」シリーズで使用されていたレインボーラインに着想を得ています。
また、専用のKAWASAKIヘリテイジロゴ、上質なヘアライン仕上げのサイレンサー、ショートミラーを装備。よりレーシーなライディングポジションとクラシカルなスタイリングが、スタンダードモデルとは異なるライディング体験と所有感をもたらします。
参考リンク：ジャパンモビリティショースペシャルサイト（カワサキモータース）
10月29日（水）14:30公開予定
http://www.global-kawasaki-motors.com/mobilityshow2025/
※1 : JAPAN MOBILITY SHOW 2025の開催概要
プレスデー： 10月29日（水）8:00 ～ 30日（木）13:00
オフィシャルデー： 10月30日（木）13:30 ～ 18:00
特別招待日： 10月31日（金）9:00 ～ 19:00
一般公開日： 10月31日（金）13:30 ～ 11月9日（日）
会場： 東京ビッグサイト（江東区・有明）
オフィシャルサイト： Japan Mobility Show 2025
※2 : 2018年～2024年、二輪車新聞調べ（2025年10月29日現在）
【カワサキブース出展】
・Z900RS SE（ワールドプレミア）
・Z900RS CAFE（ワールドプレミア）
・Z1100 SE（ジャパンプレミア）
・TERYX5 H2 DELUXE（ジャパンプレミア/海外向けモデル/参考出品）
・NAV 4e LIMITED（ジャパンプレミア/海外向けモデル/参考出品）
・Ninja 1100 SX（国内販売モデル）
・W800（国内販売モデル）
・W230（国内販売モデル）
・MEGURO S1（国内販売モデル）
・KLX230 SHERPA S（国内販売モデル）
・650-W1（歴史車両）
・bimota Tesi H2 TERA（国内販売モデル）
・bimota KB998 Rimini（国内販売モデル）
・水素エンジンモーターサイクル（モックアップモデル）
・モーターサイクル用水素エンジン（モックアップモデル）
・６気筒水素エンジン（モックアップモデル）
・大型液化水素運搬船 1/200スケール模型
・中型液化水素運搬船 1/200スケール模型
以 上
