「和食さと」×「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」

SRSホールディングス株式会社

【グルメフェア期間】2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）

国内198店舗を展開する「和食さと」では、米・米粉消費拡大推進プロジェクトの一環として、2025年11月1日(土)～11月30日(日)の期間で開催する「日本各地の米粉グルメを楽しむ！全国おでかけグルメフェア！」のイベントに参加いたします。

同イベントは、国内で自給可能な作物である「お米・米粉」の消費拡大を目指す「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」の一環として、外食チェーンや地域密着の飲食店などが連携し、米粉および米粉を使用したメニューを提供するイベントです。

和食さとは「米粉」入りの天ぷら粉を使用した商品として、「大海老天丼」や「大海老天おろしうどん」などの人気の天ぷらメニューを全店で販売しており、米粉の消費拡大の推進に賛同し今回参加します。

■米・米粉消費拡大推進プロジェクトとは

「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」は、農林水産省が行う「米・米粉消費拡大対策事業」の一環として実施するプロジェクトです。国際的な人口増加等による食料需要増大、気候変動による生産減少、原材料価格の上昇や円安の影響から、日本の食料安全保障の重要性が改めて見直されていることを受け、食糧の安定供給に向け国内で自給可能な作物である

「お米・米粉」の消費拡大を目指しています。

※本プロジェクトは、米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局（株式会社ぐるなび等）が担当。

■米粉を使ったグルメフェア概要

【内容】外食チェーンや地域密着の飲食店などと連携し、米粉を使ったメニューを提供。

【期間】2025年11月1日（土）～11月30日（日）

※参画企業によって、上記期間内で開始時期、終了時期が変動します。

【参加店舗数】1180店舗以上（2025年10月24日時点）

【 URL 】 https://komeko-times.jp/menufair2025/

※米粉以外の原料（小麦粉など）も使用しております。詳しい内容を希望の場合は、和食さとHPのお問い合わせまでお願い致します。

■和食さと 提供商品

天ぷら粉の一部に国産米粉を使用し、サクサクとした軽やかな食感の天ぷらを提供しています。

●販売メニュー ：天ぷら・天丼

●販売店舗数 ：和食さと全店 (198店舗) ※内1店舗休業中

●イベント期間 ：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

※商品は通年提供しています。

※天ぷら粉は、小麦粉や米粉等のブレンド品を使用しております。詳しい内容をご希望の場合は、和食さとHPのお問合せまでお願いいたします。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスHP https://srs-holdings.co.jp/(https://srs-holdings.co.jp/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/