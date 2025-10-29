【ロッテリア】今年も“えびグラ”の季節がやってきた！ロッテリア「えびグラバーガーフェア」開催

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社ロッテリア（代表取締役社長：井上 卓士 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、11月5日（水）から期間限定で、「えびグラバーガーフェア」として新商品2品を販売します。

ロッテリアは、肌寒いこの季節にぴったりの商品として毎年ご好評いただいている、「えびグラバーガーフェア」を今年も開催します。

「海老ビスク えびグラタンバーガー」は、プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷり入ったホワイトソースと、サクサク食感の衣をお楽しみいただけるえびグラタンコロッケに、えびの旨みと香ばしい風味がぎゅっと詰まったビスクソースを合わせ、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースや、キャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品です。一口食べた瞬間にえびの旨みと香りが口いっぱいに広がる、えび好きにはたまらないバーガーに仕上げました。

「デミグラ えびグラタンバーガー」は、えびグラタンコロッケに、深いコクと程よい酸味が特長のデミグラスソースを合わせ、とろ～りチーズソースやキャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品です。赤ワインやトマトペーストを加えることで、濃厚でありながらすっきりとした後味に仕上げたデミグラスソースは、えびグラタンコロッケのクリーミーな味わいと相性抜群です。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「えびグラバーガーフェア」をお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く154店舗で販売予定です。（10月29日時点）

※11月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

【商品概要】

New!!

商品名：海老ビスク えびグラタンバーガー

価格：590円

商品概要：プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷり入ったホワイトソースと、サクサク食感の衣をお楽しみいただけるえびグラタンコロッケに、えびの旨みと香ばしい風味がぎゅっと詰まったビスクソースを合わせ、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースや、キャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品です。

New!!

商品名：デミグラ えびグラタンバーガー

価格：550円

商品概要：えびグラタンコロッケに、深いコクと程よい酸味が特長のデミグラスソースを合わせ、とろ～りチーズソースやキャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品です。