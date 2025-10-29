【軽井沢マリオットホテル】温泉付きのコネクティングルームで過ごす、1日1組限定のラグジュアリーステイ宿泊プラン「Karuizawa Winter Retreat」を発売

【特徴④ フランス産チョコレート トリートメントで心と身体を整える】庵スパでは、冬季限定の「フランス産チョコレート」フェイシャルトリートメント（60分・お一人様 22,000円（税込））をご用意しています。濃厚なチョコレートの香りが心を包み込み、滑らかな質感が肌を優しく整える、五感で味わう特別なリラクゼーションです。冬の軽井沢の静寂を感じながら、視覚・嗅覚・触覚を通じて深いリラックスに浸ることができ、日常を忘れた贅沢なひとときをお過ごしいただけます。追加料金 お一人様：22,000円（税込）※60分