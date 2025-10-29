熊の「悲劇」を断ち、安心して暮らせる地域へ。創業1976年、北海道の板金屋が挑む！2026年春の熊の目覚めまでに間に合わせる【熊でも壊せない高強度ゴミ箱】開発クラウドファンディング開始

熊の「悲劇」を断ち、安心して暮らせる地域へ。創業1976年、北海道の板金屋が挑む！2026年春の熊の目覚めまでに間に合わせる【熊でも壊せない高強度ゴミ箱】開発クラウドファンディング開始