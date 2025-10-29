熊の「悲劇」を断ち、安心して暮らせる地域へ。創業1976年、北海道の板金屋が挑む！2026年春の熊の目覚めまでに間に合わせる【熊でも壊せない高強度ゴミ箱】開発クラウドファンディング開始
～深刻化する全国の熊被害問題の解決へ向け、試作・耐久テスト費用100万円を募集～
板金業を営むKDK株式会社（所在地：北海道札幌市）は、深刻化する全国の熊による被害の問題解決を目指し、「熊でも壊すことができない高強度ゴミ箱」の試作・耐久性テスト費用を募るクラウドファンディングを、 2025年10月28日より開始しました。目標金額は100万円で、2026年春、熊が冬眠から目覚める前に、製品化への道筋をつけることを目指します。
1. プロジェクト立ち上げの背景：深刻な「悲劇の連鎖」を断ち切る
近年、当社が拠点とする北海道をはじめ、全国各地で熊の出没が相次ぎ、人身被害や農作物被害が深刻化しています。私たちは、この悲劇の根源が「一度、人里のゴミの味を覚えてしまった熊は、繰り返し人里に降りてきてしまい、最終的に駆除の対象となってしまう」という負の連鎖にあると考えました。この連鎖を断ち切るためには、人間の生活圏と熊の生活圏の境界線である「ゴミステーション」を守り、熊を人里に引き寄せる原因そのものを技術で排除することが、安心して暮らせる生活を取り戻す鍵だと確信し、本プロジェクトを立ち上げました。
2. 技術力と挑戦：50年目の知見を結集
1976年の創業以来、49年間にわたり培ってきた当社の熟練の板金技術の知識を全て投入し、海外の熊被害対策の先進事例を研究。熊の強靭な力や爪、牙に耐えうる高強度な構造と、容易に開けられない特殊なロック機構を組み合わせたゴミ箱のプロトタイプ開発を進めています。目標は、住民が安心して登山や愛犬との散歩、キノコ狩りなどの日常の喜びを取り戻せる地域社会を再建することです。板金の技術で、誰もが安心して暮らせる未来を切り拓きます。
3. クラウドファンディングの目的と資金使途
本プロジェクトで募集する資金は、2026年春の熊の出没シーズンまでに間に合わせるため、以下の緊急の試作・検証プロセスに集中して充当します。
試作品の材料費および製作費
改良のための詳細な検証費用
耐久性テスト費用
このプロセスを経て、一般販売価格20万円～30万円程度を想定する「製品版」の発売につなげ、全国への普及、そして持続的な熊被害問題の解決を目指します。
4. クラウドファンディング概要
サイト名：熊対策ドットコム
URL：https://kumataisaku.com/
目標金額：1,000,000円（100万円）
期間：2025年10月28日（火）～2025年11月30日（日）
主なリターン
15万円（製品版提供権）、5万円（製品版1万円割引クーポン、優先お渡し）、5千円（熊グッズ）、3千円（お礼メール）
本プロジェクトは、目標金額達成型（All-in型）で実施されます。募集期間満了、または目標金額が達成された時点で終了となります。※「目標金額に満たない場合も、集まった資金でプロジェクトを実行し、リターンをお届けします」※写真はイメージです。
5. KDK株式会社について
会社名：KDK株式会社
代表取締役：葛西弘章
所在地：北海道札幌市厚別区厚別西3条5丁目1-34
事業内容： 板金事業、制御盤製作事業、ドッグフード製造事業、その他
設立：1976年
