『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルで声優・花井美春さんが歌う「剣士ひめ」のテーマソングを公開！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』の公式YouTubeチャンネルにて2025年10月28日（火）、新キャラ「剣士ひめ」のテーマソング「にゃにゃにゃな私と剣士たち～剣士ひめのテーマ～」を公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332983&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
新キャラ「剣士ひめ」のゲーム内登場に先駆け、テーマソング「にゃにゃにゃな私と剣士たち～剣士ひめのテーマ～」のPVを10月28日（火）より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルにて公開！これに合わせて「剣士ひめ」のキャラボイスを担当された花井美春さんと、曲を手掛けたアソビズムの “放課後カルカソン部”（松岡耕平&コジマリョウスケ）のコメントも公開いたしました。
「にゃにゃにゃな私と剣士たち～剣士ひめのテーマ～」公開！
本楽曲は、花井美春さんがキャラボイスを担当した「剣士ひめ」が歌うキャラテーマソングで、作曲はアソビズムの“放課後カルカソン部”（松岡耕平&コジマリョウスケ）が担当しております。また、ゲーム内でも条件を満たすことで本楽曲を入手することができ、ゲーム中のBGMに設定することが可能です。まずはぜひYouTubeにてご視聴ください！
※ゲーム内での楽曲入手条件など詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
「にゃにゃにゃな私と剣士たち～剣士ひめのテーマ～」のご視聴はこちら
https://youtu.be/Fyw1FgjwYyU
声優・サウンドクリエイターのコメントも公開！
「剣士ひめ」のキャラボイスを担当した花井美春さんと、曲を手掛けたアソビズムの“放課後カルカソン部”（松岡耕平&コジマリョウスケ）のコメントも公開いたしました。
◎剣士ひめ役 花井美春さんからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332983&id=bodyimage2】
▲剣士ひめ役 花井美春さん
剣士ひめちゃんの声を担当させていただきました花井美春です！
剣士ひめちゃんは人格が6つもあるキャラクターです。基本はハツラツという元気で明るい人格なのですか、それぞれで性格と見た目がガラッと変わるので、是非「城とドラゴン」をプレイして楽しんでいただけたら嬉しいです！
◎“放課後カルカソン部”（松岡耕平&コジマリョウスケ）からのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332983&id=bodyimage3】
▲サウンドクリエイター・松岡耕平
剣士ガールはボイスも6人格あってお着換え自由。でも歌でキャラ変えまくるのはさすがに無理なので元気と優雅の2つに絞りました。
自分の担当は繋ぎの部分とBメロ前後とワルツ。花井さんのパワフルで元気な歌声に剣士な僕たち（合いの手の剣士声は…）はテンション爆上がりです！
みんなも元気もらってくださいね♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332983&id=bodyimage4】
▲サウンドクリエイター・コジマリョウスケ
今回のガールは剣士！ということで僕はサビとAメロを担当したのですが、剣士ひめと剣士たちのコール&レスポンスをイメージして作ってみました。
花井さんの元気いっぱいの可愛いひめの歌と、普段ユーザーの皆様が慣れ親しんでいるであろう剣士たちとひめとのわちゃわちゃを、ぜひお楽しみください！
