AI時代を生き抜く「人生とキャリアのデザイン戦略」を学ぶ　ライフデザインカンファレンス2025 in 淡路　11月1日（土）開催

AI時代を生き抜く人生とキャリアデザイン戦略をテーマにした「Life Design Conference 2025 in Awaji 」を、2025年11月1日（土）、淡路夢舞台国際会議場（兵庫県淡路市）で開催いたします。主催は、これまでに2,000人以上の起業家を輩出してきたマーケティングスクールProjectF（プロジェクトF・代表：大東めぐみ）。

AI技術の進化により個人のキャリアや働き方が大きく変化する今、本カンファレンスでは「自分らしく幸せに生きながら、成功を手にする」ための実践的な戦略を学ぶことができます。業界の最前線で活躍する5名の豪華ゲストを迎え、SNSマーケティングの最新トレンド、これからのビジネスの形、地方創生に向けた具体的な実践、そして時代の変化に左右されないキャリア構築法を多角的な視点から提供。

場所や環境に制約されず、自分の可能性を最大化したいすべての方に向けた、人生をデザインし直す特別な1日となります。

想像を超えた未来を創るカンファレンス

私たちを取り巻く時代は、かつてないほど変化が加速しています。

ビジネスの形も、働き方も、生き方さえも、数年前とはまるで違う選択肢が広がっています。SNSで個人が億単位の売上を実現し、地方のホテルが再生される事例もあります。個人の発信力はテレビ広告以上の効果を生み出すこともあり、地方創生にまで影響を与える時代。そして、AIの広がりでさらにキャリアの可能性は拡大していくでしょう。

一方で、多くの人が溢れる情報に溺れ、小手先のスキルに振り回され、キャリアの軸を見失いがちです。だからこそ今、最新の知識や実践事例に触れながら、「自分はどう生きるのか」「どんなキャリアを築いていくのか」を考える時間が必要なのです。

業界トップランナー5名が集結、未来を切り拓く実践知を語る

本カンファレンスでは、SNSマーケティング、キャリア戦略、地方創生、コンテンツ制作、個人のビジネス構築--各分野で圧倒的な結果を出し続けるトップランナーたちが一堂に会します。

登壇者は主催者であるProjectF代表の大東めぐみをはじめ、基調講演に連続ベストセラー作家（著書累計９冊、57万部）の星 渉氏。講演＆トークセッションとして、アカウント開設１投稿目でリールの再生数2,000万再生など46アカウントをバズらせ中のど素人ホテル再建計画氏、10万部の本を10冊以上生み出した天才編集長の伊藤直樹氏、YouTube登録者数ジャンルトップの12.5万人、会員登録数累計2,500人以上のオンラインスクールを運営するカイシャイン氏、「情熱がめぐる経済をつくる」をミッションにオールインワンプラットフォームMOSHを運営する籔和弥氏が登壇。

彼らが実際に歩んできた道のり、成功と失敗の実体験から生まれた知恵を、リアルならではの熱量であなたに直接届けます。

▪️基調講演

星 渉氏（麗澤大学客員教授 / 連続ベストセラー作家 / ビジネスコンサルタント）

幸せに生きながら成功する『10年後に後悔しないキャリア戦略』

▪️講演＆トークセッション

ど素人ホテル再建計画氏（バズらせのプロ）

フォロワー0の最初の1投稿目から100万再生はでる！『2026年、最速で有名になる方法』

伊藤 直樹氏（ベストセラー連発！天才編集長）

カリスマ編集長しか知らないSNSに頼らず売れ続ける『10万部コンセプトの生み出し方』

カイシャイン氏（日本一のSNS教育系YouTuber）

仕事も人生も自由に！『SNSブランディングで叶える新しい働き方』

籔 和弥氏（MOSH株式会社 代表取締役）

AI時代に求められる『クリエイターの捨てることと集中するべきこと』

大東めぐみ（起業コーチ・ProjectF代表）

誰かの正解を生きない『私らしく自由な生き方を叶えるライフデザイン』

※掲載順は出演順とは異なります

学ぶだけじゃない 体験し、つながり、未来を描く1日

また本カンファレンスは、ただ講演を聴くだけの場ではありません。淡路島の豊かな自然の中で、同じ志を持つ仲間と出会い、新しい可能性を見つける特別な機会でもあります。

講演の合間には、淡路島の人気キッチンカーや地元の味を楽しめるフードブース、SNSマーケティングに欠かせないスキル体験ブースなど、幅広いジャンルの出展をご用意。参加者同士の自然な交流が生まれ、新たなつながりを築くことができます。

主催者メッセージ ～キャリア×ビジネス×人生戦略を考える1日に～

今回の「 Life Design Conference 2025 in Awaji 」では、業界の最前線で活躍する5人のゲストを迎え、SNSの最新トレンド、ビジネスの新しい形、地方創生の実践、そして「これからの時代に幸せに生きながら成功するためのキャリア戦略」を多角的にお届けします。

会場は淡路島。豊かな自然と、新しい挑戦が交差する場所での学び、出会いは、あなたの次の一歩を考えるきっかけになるはずです。

変化の時代をどう生き、どう幸せに成功していくのか。

そのヒントを見つけに、ぜひ 「Life Design Conference 2025 in Awaji」 へお越しください。

イベント概要

名称： Life Design Conference 2025 in Awaji

日時： 2025年11月1日（土）10:00～18:00

会場： 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場（兵庫県淡路市夢舞台1）

主催：ProjectF

チケット：

・VIPチケット 55,000円（前方席確保、懇親会参加券付き、限定100枚）

・Sチケット 16,500円（優先エリア確保、限定300枚）

・Aチケット 8,800円（後方エリア自由席、限定600枚）

往復バスチケット 4,400円（新神戸駅⇔淡路夢舞台、予約制）

※小学生以下は入場無料（講演エリアへの入場は中学生以上）

申込方法： 専用サイトより https://awaji-project.com/ar-to-ld(https://awaji-project.com/ldc/)