ホテル青森

ホテル青森(所在地:青森県青森市)は、2026年4月に予定しているスイートルーム全面リニューアルに先立ち、「青森開港400年記念 スイートルーム特別宿泊プラン」の販売を2025年11月1日より開始いたします。

本プランは、ジュニアスイート、デラックススイート、ロイヤルスイートのいずれかに2名1室45,000円でご宿泊いただける期間限定の特別プランです。2025年が「青森開港400年」という記念すべき年であること、そしてリニューアル前の客室でお過ごしいただく最後の機会となることから、この特別プランをご用意いたしました。

デラックススイートルーム

【特別宿泊プラン概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171923/table/1_1_17ae318a403cacc6eb0bad5a11b4e545.jpg?v=202510290159 ]ご予約はこちら :https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=03460&hcod2=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

ロイヤルスイート

125平方メートル の圧倒的な広さを誇る最上級空間。雄大な八甲田山の眺望とバーカウンターを配した洗練された設計で、青森市街の美しい夜景とともに威厳ある体験をご提供いたします。シモンズ製ダブルベッド（140cm幅）、2か所の洗面台、専用コーヒーメーカーなど最高級の設備を完備し、記念すべき年にふさわしい最上級の滞在を演出いたします。

デラックススイート

89平方メートル の広大な空間に大開口窓から望む陸奥湾パノラマが圧倒的な開放感を演出。独立したリビング・ダイニング・ベッドルームで、16階から青森市街の夜景を見下ろす格調高い滞在をお楽しみください。ポーラアロマエッセゴールド・ポーラカラハリの高級アメニティ、シモンズ製ベッド（130cm幅）、2か所の洗面台を完備し、朝の身支度にもゆとりを持てます。

ジュニアスイート

青森県内でも珍しい16階から陸奥湾の絶景を独占できる特別な空間。クラシカルなリビングで青森市街の美しい夜景を眺めながら、記念すべき年にふさわしい格別なひとときをお過ごしください。ポーラの高級アメニティ、シモンズ製セミダブルベッド、専用コーヒーメーカーを完備し、16階からの爽やかな朝景色とともに特別な滞在を演出いたします。

【2026年4月 スイートルーム全面リニューアル予定】

当ホテルでは、2026年4月にジュニアスイート、デラックススイート、ロイヤルスイートの全面リニューアルを予定しております。詳細につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします。

【青森市と共に歩むシティホテルとして】

ホテル青森は、青森市の中心部に位置するシティホテルとして、長年にわたり青森市の発展と共に歩んでまいりました。2025年は青森開港400年、2026年は青森まちづくり400年という歴史的な節目を迎えます。

1625年、弘前藩第2代藩主津軽信枚が廻船就航の許可を得たことが「開港の契機」となり、1626年に「青森」という地名が誕生し、港町としてのまちづくりが始まりました。この400年の歴史の中で育まれた青森の魅力を、当ホテルは今後も国内外のお客様にお伝えしてまいります。

本プランを通じて、青森開港400年という特別な年に、リニューアル前の客室で過ごす貴重な時間をお客様にお届けできればと考えております。



【ホテル青森について】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171923/table/1_2_6d93506fcd5db0c34c5974ce96ecf8d0.jpg?v=202510290159 ]公式HPはこちら :https://www.hotelaomori.co.jp/