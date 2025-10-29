～文科省から発表されたキーボードによる日本語入力スキルのKPI（中間目標）達成をサポート～ 『令和7年度【第2回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』募集開始＜参加費無料＞
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は株式会社ミラボ（東京都千代田区 代表: 谷川一也）と共同開発した情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーション『らっこたん』を使用した『令和7年度【第2回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』を実施します。調査期間は2025年11月4日（火）～2026年2月27日（金）まで。この度、検定に参加可能な自治体と学校を募集開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332059&id=bodyimage1】
2024年２月に文部科学省デジタル学習基盤特別委員会からキーボードによる日本語入力スキルのKPI（中間目標）が発表され、小学生、中学生ともに令和８年には約２.５倍の入力スキルが求められています。
・小学生 令和４年現況値 １５.８文字/分 → 令和８年 ４０文字/分
・中学生 令和４年現況値 ２３.０文字/分 → 令和８年 ６０文字/分
（出典:デジタル学習基盤特別委員会（第３回）配布資料/教育ＤＸに係るＫＰＩの方向性について URL:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/093/siryo/mext_01674.html）
「タイピングスキル検定」にはこれまで日本全国で延べ124,130人の児童生徒が参加。受検者の1分間あたりの正しい入力文字数を知ることができ、『令和7年度 第1回タイピングスキル検定』のKPI到達度は小学生で45．0％、中学生で60．0％という結果になりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332059&id=bodyimage2】
「タイピングスキル検定」では個人ごとの結果はもちろん、クラス別、学年別、学校別、さらに自治体全体の結果を把握することができます。また、「情報活用能力検定mini」では『情報モラル・セキュリティ』、『課題の設定』、『情報の収集』、『整理・分析』、『まとめ・表現』、『ふりかえり・改善』といったスキルが1つの探究課題を解決するというテーマ設計のもと、クイズ形式で出題され、それぞれ習熟度を計ることができます。そのため、子どもたちの指導の一つの目安としてご活用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332059&id=bodyimage3】
両検定とも受検後は『らっこたん』システム内で、グラフ化されたデータなどをすぐに確認することができ、視覚的に学習の成果を把握できます。
子どもたちのタイピングスキルと情報活用能力の向上を目指して、ぜひ自治体・学校単位でご参加ください。
■『らっこたん』について
『らっこたん』は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『タイピング等の基本的な操作』『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』を学ぶことができます。
子どもたちは小学校1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332059&id=bodyimage4】
・『らっこたん』製品サイト https://edu-net.co.jp/rakkotan
『令和7年度【第2回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』
調査実施期間:2025年11月4日（火）～2026年2月27日（金）
【実施の流れ】
・申込み
・検定実施日決定
・自治体内の全小中学校で実施
・結果のフィードバック
（システム内で個人成績、学年別、学校別、全体比、前回との比較などを確認していただけます）
『令和7年度【第2回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』申込み
https://contact.edu-net.work/typing
『令和7年度【第2回】タイピングスキル検定・情報活用能力検定mini』
https://edu-net.co.jp/rakkotan_event_01
■教育ネットについて
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹いづみ
・設立：2014年6月
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:大谷・渡邉
TEL：045-530-9401
MAIL：rakkotan@edu-net.co.jp
プレスリリース詳細へ