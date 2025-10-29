Unilumin、合弁会社を設立し、「ディスプレイハードウェアサプライヤー」から「AIインテリジェントサービスアプリケーションプロバイダー」への戦略的飛躍を実現

深セン（中国）、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 2025年10月25日、「AIが未来を照らす（AI lights up the future）」をテーマに、Unilumin Groupの設立21周年を記念したAIフォーラムおよび新製品発表会が大亜湾のスマート製造拠点にて盛大に開催されました。



Unilumin AI Forum and New Product Launch--Signing ceremony



Uniluminのグローバル・エコシステムパートナー、投資家、メディア関係者を含む400名以上のパートナーが一堂に会し、AIの産業化に向けた道筋について議論するとともに、Uniluminの「LED+AI」戦略における最新の成果とブレークスルーを目の当たりにしました。

Unilumin Groupの会長であるTiger Lin氏はスピーチの中で、2025年はAI実装の加速において極めて重要な年であり、政策・技術・エコシステムの共鳴により、人工知能が社会生活のあらゆる分野に本格的に浸透していく年になると述べました。AI時代を迎えるにあたり、Uniluminは「産業特化型の垂直モデルカスタマイズ」と「AIアプリケーション」という2つの方向に注力し、大型ディスプレイが思考し、サービスを提供できるようにすることで、単なる情報伝達媒体から知能型インタラクティブゲートウェイへと進化させていく方針です。Uniluminは、グローバルパートナーとの協働を通じてAIソリューションをあらゆる産業分野へと広く展開し、Metasight産業におけるエンドバリューの再構築を目指すとしています。

イベントでは、UniluminがZhipuおよびYMATEと正式に提携契約を締結し、3社共同で「Shenzhen Intelligent Display Robot Co., Ltd.」を設立することに合意しました。

新会社は技術協業を通じてAIインテリジェント端末分野における革新的なエコシステムを構築し、産業別垂直モデルのトレーニングからソフトウェアおよびハードウェアの統合まで、エンドツーエンドの支援を提供します。これにより、行政、教育、会議、文化観光などのさまざまなシーンにおけるAIの「ディスプレイの具現化」を推進し、Metasight産業のインテリジェント化を支援することを目的としています。

この合弁会社の設立は、LEDディスプレイ産業が「ハードウェアの競争」から「エコシステムの競争」へと戦略的に転換することを示しています。3社は、深い技術的融合と精緻なシナリオ実装を通じて大型スクリーンの価値の境界を再定義し、デジタル経済時代における中核インフラとしての地位を確立しようとしています。「ディスプレイの具現化」の潮流が加速する中、この協業モデルは、より多くの垂直分野における破壊的イノベーションを促進し、業界のインテリジェント化に向けた新たなベンチマークを打ち立てることが期待されています。

Uniluminは、「ディスプレイハードウェアサプライヤー」から「AIインテリジェントサービスアプリケーションプロバイダー」へと戦略的に飛躍することで、パートナーと共にAIの力を活用し、企業の飛躍的な成長を支援するとともに、各産業によりスマートなAIソリューションを提供していくことを目指しています。

詳細については、https://www.unilumin.com/ をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

