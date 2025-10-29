Nusign Globalローンチイベントが成功裏に終了し、新たな国際的な章を開幕

中国・寧海、2025年10月29日/PRNewswire/ -- デリグループ傘下の独立運営ブランドであるNusignは、2025年10月27日に浙江省寧海市でグローバルブランド発表イベントを成功裏に開催しました。このイベントは、Nusignの国際化戦略の本格始動を示すものであり、同ブランドが正式にグローバル市場へ参入したことを象徴しています。Deli Groupの上級幹部をはじめ、世界70以上の国と地域から集まった200名を超える優秀な販売代理店パートナーがイベントに出席し、Nusignとともにグローバル展開に向けた明確な道筋を描きました。





ブランド刷新のビジョンを明確化し、高成長への道を切り拓く

「2024年から2025年にかけて、Nusignの変革は、市場における「グローバル展開」、製品の「段階的アップグレード」、ブランドの「刷新されたイメージ」にとどまらず、より本質的には「製品を提供する」から「理念を提供する」への戦略的転換を遂げました」と、Deli Group副社長兼NusignマネージングディレクターのAdrian Lee氏は挨拶の中で語りました。Adrian Lee氏は、Nusignが中国、日本、韓国のデザインチームの専門知識を結集し、さらに世界的に著名なインダストリアルデザインの巨匠、Naoto Fukasawa氏の支持を得ていることを強調しました。この揺るぎない美学とイノベーションへのこだわりこそが、Nusignの製品ラインの急速な成長を支える原動力となっています。

グローバル戦略の基盤を築き、グループの強みを発揮

Deli Group海外事業部のゼネラルマネージャーであるCharlie Huang氏は、会議の中でNusignの国際化を推進する3つの中核的な柱について詳述しました。それは、長年にわたって培われた海外市場での存在感、成熟したグローバルサプライチェーンネットワーク、そして効率的なローカライズされた運営能力です。彼は、同グループが世界市場の需要に迅速かつ柔軟に対応できる高効率なシステムを構築していることを強調しました。グループの世界各地にあるローカルチームとリソースを活用し、Nusignは多様な市場ニーズを深く理解して応え、物流からマーケティングに至るまで、パートナーにデジタルによる支援を提供していきます。これにより、Nusignは力強いスタートを切り、競争の激しいグローバル市場において長期的な優位性を確保することができます。

「デザイン主導」という核を体現し、新たな製品マトリクスを発表

イベントでは、複数の主要シリーズを網羅する新しい製品マトリクスが正式に発表されました。国際的なデザインマスターであるNaoto Fukasawa氏が手がける「Master Series」をはじめ、清新で心を和ませる「Sunshine Whisper」、有機的な形状からインスピレーションを得た「Natural Fluid」、ブランドの本質を受け継ぐ「Classic Series」、そして自由に組み合わせ可能なペンクリップで個性を表現できる「PUZZLE Series」などが含まれています。これらの製品は、学習、仕事、家庭生活という 3 つの主要なシナリオを包括的にカバーしています。ミニマルな美学、実用的な機能性、そして洗練されたクラフトマンシップを通じて、これらの製品はNusignが貫く美的卓越性への妥協なき追求と、グローバル市場における競争力を体現しています。

寧海でのグローバルローンチイベントの成功裡の終了をもって、Nusignは正式に国際的発展の新たな段階へと歩みを進めました。今後、明確なブランドポジショニング、卓越した製品力、そして堅固なグループの支援を背景に、Nusignは世界中のパートナーと手を携え、国際的な美学文具ブランドのリーディングカンパニーとなるというビジョンに向けて着実に前進していきます。

