「THEフィッシング」トーナメンター青木大介 秋のリザーバーにビッグバスを追う！/11月1日（土）放送
テレビ大阪株式会社
【番組名】「THEフィッシング」
トーナメンター青木大介
秋のリザーバーにビッグバスを追う！
【放送日時】2025年11月１日(土)夕方5：30～6：00
テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット
＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞
【出演者】
青木大介（あおき だいすけ）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/
トーナメンター青木大介 秋のリザーバーにビッグバスを追う！
10月、秋晴れとなったある日。
１台のバスボートが颯爽と湖を駆け抜ける。
トップスピードでボートを走らせている男の名は、‟バスプロ” 青木大介。彼はアメリカ最高峰のB.A.S.S.バスマスタークラシックにも出場するなど数々の輝かしい戦績を持つ、日本を代表するバスプロ。
つい先日も ‟JB TOP50” で年間優勝 ‟A.O.Y.(アングラーオブザイヤー)” を獲得するなど、今もトーナメントの最前線で活躍するトッププロだ。
そんな青木がやってきたのは、三重県と和歌山県に広がる ‟七色ダム”。
ここは日本でも有数のデカバスフィールド。50cm以上はもちろん、中には60cm以上の通称 ‟ロクマル” も狙える。日本全国からアングラーが挑みにやってくる超人気フィールドだ。
「春はトーナメントで来たことはあるけど、この時期はあんまりないですね。この時期は難しい印象はあるけど ‟七色ダムらしい１尾” を釣りたいですね」と青木。
はたして、七色ダムのバス相手にどんな釣りを見せてくれるのか。そして、見事デカバスをキャッチすることができるか。
どうぞお楽しみに！