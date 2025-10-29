「THEフィッシング」トーナメンター青木大介 秋のリザーバーにビッグバスを追う！/11月1日（土）放送

青木大介（あおき　だいすけ）、バス


【番組名】「THEフィッシング」


トーナメンター青木大介


秋のリザーバーにビッグバスを追う！


【放送日時】2025年11月１日(土)夕方5：30～6：00


テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット


＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞


【出演者】


青木大介（あおき　だいすけ）


【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/





トーナメンター青木大介　秋のリザーバーにビッグバスを追う！


10月、秋晴れとなったある日。


１台のバスボートが颯爽と湖を駆け抜ける。





トップスピードでボートを走らせている男の名は、‟バスプロ” 青木大介。彼はアメリカ最高峰のB.A.S.S.バスマスタークラシックにも出場するなど数々の輝かしい戦績を持つ、日本を代表するバスプロ。



青木

つい先日も ‟JB TOP50” で年間優勝 ‟A.O.Y.(アングラーオブザイヤー)” を獲得するなど、今もトーナメントの最前線で活躍するトッププロだ。



青木

そんな青木がやってきたのは、三重県と和歌山県に広がる ‟七色ダム”。





ここは日本でも有数のデカバスフィールド。50cm以上はもちろん、中には60cm以上の通称 ‟ロクマル” も狙える。日本全国からアングラーが挑みにやってくる超人気フィールドだ。



バス

「春はトーナメントで来たことはあるけど、この時期はあんまりないですね。この時期は難しい印象はあるけど ‟七色ダムらしい１尾” を釣りたいですね」と青木。



青木


青木（右）

はたして、七色ダムのバス相手にどんな釣りを見せてくれるのか。そして、見事デカバスをキャッチすることができるか。



青木

どうぞお楽しみに！