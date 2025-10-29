【愛知県半田市】11/2（日）スポーツに“きっかけ”を。誰もが気軽に参加できる半田最大級のスポーツイベント『はんだスポーツの日』イベント2025を開催します！

半田市役所

半田市では、スポーツ実施率の向上のため、運動が得意な方はもちろん、「きっかけがあればスポーツを始めたい」と考える皆さんを対象とした参加ハードルの低いスポーツイベント「はんだスポーツの日」イベント2025を開催します。スポーツが苦手な方や、これまでスポーツに縁のなかった方でも楽しめるよう、幅広い年齢層・運動レベルに対応した多彩なプログラムを用意しています。

開催概要

日時 令和7年11月2日（日）9時～16時（雨天決行）

会場 半田ぴよログスポーツパーク 陸上競技場（半田市池田町3-1-1）

参加費 無料（一部は有料及び事前申込制）

内容

【午前の部】

-リレー形式や親子向けなど、多彩なランニングなど

【午後の部】

-ダンス玉入れ

-綱引き

-走る！クイズ

-大玉転がし

※４チーム対抗戦！各チームの代表者は、市長・副市長・教育長・議長が担い、チームの士気を高めます！

ホームページ

→ https://www.city.handa.lg.jp/bunka/sports/1002787/1002792/1008904.html

スペシャルゲスト 【MC】You-Gee（UGS/Studio U）

地元半田市を中心に東京、大阪、海外と世界にまで活躍の場を広げるマルチなエンターテイナー。 日清のカップヌードルTVCMでは3代目となるチーズ星人として主演とCM楽曲も提供。民放地上波全国ネットの音楽情報番組のメインMCも経験し、日本一を決めるダンスバトルのMCとして両国国技館にて1万人以上を盛り上げている。 NY、LAではアーティストとしてステージに立ち、ダンスの解説者や審査員、タレントとしてTV ラジオ、講演会など多くに出演。 名古屋の同志として紅白歌合戦にも出場したSEAMOとはインディーズ時代から共に音楽活動をした仲間である。 また3年間名古屋の私立高校の教壇にも立っていた事もあり、若い世代への教育にも熱心に取り組んでいる。 現在も高校ダンス部の外部コーチとしてダンス技術と内面の指導を実施中。 現在、タレント・MC活動と今年で25年目を迎えたダンススタジオ「Studio U」のオーナーとして後進の育成に励んでいる。

◆イベントのポイント

『参加しやすさにこだわった、全世代型のスポーツイベント』

年齢や運動経験の有無にかかわらず、誰でも気軽に参加できるような参加ハードルの低さを大切にしています。初めての方でも楽しめる体験型のコンテンツを多数用意しており、ベビーカーや車いすをご利用の方も安心して参加できます。

◆主な変更点

従来、軽スポーツ体験として親しまれていた「ハルスくんスポリンピック」を、参加者同士の交流と一体感をより深められる「ハルスポ大運動会」へリニューアルしました。チーム対抗戦形式を取り入れ、仲間と協力しながら競技に挑む楽しさを味わっていただけます。

また、３歳以上の未就学児を対象とした「ちびっこかけっこ」を新設し、親子での参加を促進。小さなお子さまでも安心して参加できるプログラムもあります。

さらに、総合型地域スポーツクラブやスポーツ協会によるスポーツ体験会を新たに設け、多種多様なスポーツを気軽に体験できる機会を拡充しました。

イベント担当者の想いと今後の展望について

中学校部活動の地域展開などスポーツを取り巻く環境が変化する中においても、誰でもスポーツに親しめるよう『スポーツ＝体育』という概念ではなく、『スポーツ＝レクリエーション』に重点を置いたスポーツイベントです。《走る》《食べる》《笑う》などなど、スポーツの楽しさを参加者全員で共有・体感できるスポーツイベントを今後も実施していきます！

≪本件に関するお問い合わせ≫

半田市役所 教育委員会 教育部 スポーツ課

電話：0569-22-1184

mail：sports@city.handa.lg.jp