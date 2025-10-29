インド発の次世代チョコレートブランドNova Novaへ出資

ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社

ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社（京都府京都市、代表取締役 柿本優祐）は、運営するファンド「エンリッションSU25インド投資事業匿名組合」を通じて、Z世代向けにチョコレート等の菓子を製造・販売するBrio Hospitality PVT. LTD.（インドマハーラーシュトラ州、代表取締役 Harsh Gadia、以下「Nova Nova」）のプレシリーズAラウンドに出資したことをお知らせいたします。

Nova Novaについて

（写真右から：CEO Harsh Gadia氏、COO Nidhi Gadia氏）

Nova Novaは、Z世代を中心に愛されるチョコレート菓子を製造・販売するD2Cスタートアップです。

インドは世界で最も大きなZ世代人口を抱える国の一つであり、その数は約3億7,700万人に上ります。これはインド人口全体の約40％を占め、日本の総人口の約3倍にあたります。こうした圧倒的なZ世代の人口増加を背景に、近年インドではチョコレート菓子の消費が急速に拡大しています。

インドではこれまで、他国と比較してチョコレート菓子の消費量が少なく、チョコレート菓子を楽しむ機会は海外メーカーによる贈答品等に限られていました。しかし近年、EC利用の拡大やクイックコマースの発展により、Z世代を中心に「日常的なスナック」として楽しまれるようになりました。さらに、ソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォームがマーケティング戦略の中心的役割を担うようになり、ブランドと消費者の関わり方にも大きな変化が生じています。

こうした市場の変化を的確に捉え、Nova Novaはインド発のチョコレートブランドとして、「楽しくて贅沢なスナック体験」をコンセプトに掲げ、多様な製品の開発に取り組んでいます。同社を率いる創業者のHarsh Gadia氏（CEO）は、これまでに複数の事業を立ち上げ、M&AによるExit経験を有するシリアルアントレプレナーです。共同創業者であるNidhi Gadia氏（COO）は、広告・マーケティング業界での経験を有し、両者はワッフルの店舗販売事業を経て、Nova Novaの立ち上げに至りました。

ENRISSION INDIA CAPITALは、チョコレート菓子の販売を通じて、インドのZ世代の消費体験を豊かにするNova Novaの成長を支援してまいります。



Nova Nova会社概要

会社名：Brio Hospitality PVT. LTD.

設立年：2014年（現在の事業は2020年より開始）

代表者：Harsh Gadia

所在地：マハーラーシュトラ州

URL：https://www.novanova.in/

事業内容：チョコレートを中心とするお菓子の製造・D2C販売

ENRISSION INDIA CAPITALについて

ENRISSION INDIA CAPITALは「投資を通じて、日本とインドの発展に貢献する」というミッションのもと、インド工科大学（IIT）を中心とするアーリーステージのスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。インド工科大学内に複数の拠点を設け、現地市場の動向を迅速に捉えながら日本とインド両国の専門チームが連携することで、社会課題の解決に取り組むスタートアップを支援しています。

ENRISSION INDIA CAPITAL 会社概要

会社名：ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社

設立年：2024年

代表者：代表取締役 柿本 優祐

所在地：京都府京都市上京区

URL：https://eic.capital-enrissionindia.jp/

事業内容：インド工科大学関連スタートアップへの投資

グループ：株式会社エンリッション、Mitty株式会社、ENRISSION INDIA PVT LTD（インド現地法人）