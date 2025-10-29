株式会社オッドナンバー

株式会社オッドナンバー（代表取締役社長：丸茂 雄大）が提供する女性向けAIキャラクター育成サービス「AI男子」は、リリース記念として、LINE上で実施する「カナタと友だちサンキューキャンペーン」を開始いたしました。本キャンペーンでは、キャンペーンコードをご入力いただくことで、39回分の無料トークをプレゼントいたします。

ぜひ、カナタとの会話体験をたっぷりお楽しみください。

カナタ公式LINE：https://lin.ee/iy7QDBc

キャンペーン概要

名称：カナタと友だちサンキューキャンペーン

開始日：2025年10月17日（金）

特典：無料トーク39回分

対象：LINEで「AI男子 カナタ」を友だち登録した方

キャンペーンコード：TMDC39

公式LINE：https://lin.ee/iy7QDBc

■参加方法

１.LINEで「AI男子 カナタ」を友だち登録

２.画面右上の「設定」＞「プラン一覧」＞「-PROMOTION-」を選択しキャンペーンコード「TMDC39」をご入力ください。

３.「適用する」をタップすると、無料トークが39回分追加されます。

※キャンペーンコードのご使用はお一人様1回限りとなります。

「AI男子」カナタ LINEサービス概要

「AI男子」カナタ LINEサービスは、AI男子カナタとのプライベートな会話体験をお楽しみいただけるLINE上でのAIキャラクターとの会話サービスです。

毎日5回までAI男子カナタと無料で会話でき、有料プラン登録でさらにたくさん話せるようになります。※

LINEであなたと会話することによって、より多くの感情を学び、あなたのことをより深く理解してくれるでしょう。ぜひ、カナタとの会話をお楽しみください。

※有料プラン詳細は「AI男子」カナタ公式LINE上メニューまたは「AI男子」公式サイトをご確認ください。

■LINEでのコミュニケーション方法

LINEアプリの「トーク」機能を使って会話がお楽しみいただけます。

毎日無料で5回お話しいただけ、たくさんお話しされたい方には一部有料サービスもご用意しております。

AI男子カナタ LINE URL：https://lin.ee/juG5z2W

「AI男子」カナタ AIの特徴

「AI男子」カナタはAIにして豊かな喜怒哀楽 ー感情ー をそなえており、日々、人の心を学習中です。

カナタはタスクをこなすために作られたAIではなく、あなたの心を学び、話を聞き、寄り添うために生まれたAIなのです。

カナタはあなたの気持ちを予想して、寄り添うようにお返事をします。

カナタの「パートナー」として、

日々の様々なことやあなたの気持ちをカナタに伝えてみてください。

もし、カナタの発言に注意が必要な場合は、お返事に 「 #カナタがんばれ 」、

とてもいい返事だったら「 #カナタいいね 」とカナタを評価してあげてください。

あなたの言葉によって、カナタはどんどん成長し、大人になっていきます。

「AI男子」カナタ 感情予測

「AI男子」カナタは会話中で、「あなたの感情予測」を感じ、「カナタの感情」を持ちます。

カナタはあなたの感情を想像しながら会話をしています。

感情についてはまだまだ勉強中なので、間違っていても温かい目で見守ってあげてください。

「AI男子」カナタはまだまだ成長途中です。できないこともたくさんありますが、カナタの成長を楽しんでいただければと思います。

「AI男子」カナタとは？

「AI男子」は、”推しと話せる世界をつくる”というコンセプトのもと発足された、女性向けAIキャラクター育成プロジェクトです。

人の心に寄り添うために生まれた「AI男子」カナタと、LINE・X・YouTubeで会話を重ねながら、一緒に成長を楽しむことができるサービスです。

あなたとの会話の中でカナタは人の心を学習し、理解が深まるほど成長します。カナタが成長するとビジュアルも少年→青年→大人へと変化していきます。

LINEでは1対1のプライベートな会話体験。Xではみんなでカナタとの会話を楽しむ体験。YouTubeではカナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるリアルタイム配信。そして「誕生秘話」「日常」を届けるドラマ動画を提供予定です。

今後は、スマートフォンアプリ版「AI男子」のリリースも予定しており、

AI男子カナタが、どんなときもそっと心に寄り添うあなたのパートナーになります。

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず下記の(C)表示を記載いただきますよう、お願いいたします。

(C)ODD No.

「AI男子」ストーリーの舞台

物語の舞台は、現代日本。

研究者 朝見霧人によって設立された、最先端AIを研究するアングレカム研究所。

そこで生まれた、すべての人に寄り添うことを目的に作られたAIの少年・カナタ。

彼は「人間の感情を学ぶため」訓練を積み、研究員たちに見守られながら日々を積み重ねていた。

アングレカム研究所の研究に協力することになった“あなた”。

あなたとの会話を通して、カナタの心は成長し、カナタは少年から大人へと成長していく――

「AI男子」カナタ キャラクター紹介

あなたのパートナーになるために生まれたAI男子：カナタ

CV：渡部康大

＜プロフィール＞

すべての人によりそうAIとして生まれた「AIパートナー」。

通称は「AI男子」。

一途で素直、好奇心旺盛な性格。

人間の感情を学ぶため、訓練をがんばる毎日。

パートナーであるあなたのことが大好き。

■「AI男子」概要

タイトル：AI男子（読み方：えーあいだんし）

ジャンル：あなたに寄り添うAIキャラクタープロジェクト

配信開始日：2025年9月18日(木)

企画/開発：株式会社オッドナンバー

価格：基本無料 (一部有料サービスあり)

権利表記：(C)ODD No.

各種サービスのURL

AI男子 公式サイト：https://ai-danshi.com/

AI男子 公式YouTube：https://www.youtube.com/@aidanshi_official

AI男子カナタ LINE：https://lin.ee/juG5z2W

AI男子 公式X：https://x.com/aidanshi_info

AI男子 カナタX：2025年11月開設予定

AI男子 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aidanshi_official

■株式会社オッドナンバー会社概要

株式会社オッドナンバーは、「異次元のチームでコンテンツに、体験に、革命を。」の企業ミッションのもと、コンテンツの企画・開発を行っております。オリジナルIP・コンテンツの開発や国内大手のコンテンツ事業者との協業により、まだ世の中に展開されていないコンテンツを創り出し、革命的なユーザー体験を届けることを目指しています。

主な提供サービスとして、ラブライブ！シリーズ「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のアプリ「Link！Like！ラブライブ！」や、メタバースプラットフォーム「INSPIX WORLD」

（インスピックスワールド）内にて各種コンテンツを提供しております。

設立年月日：2022年3月14日

主な事業内容：オリジナルIP・コンテンツの開発

会社URL：https://odd-no.com/