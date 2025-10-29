＜祝40周年 徳永英明特集＞最新コンサートをはじめ、徳永英明のボーカルの神髄がたっぷりと味わえる連続特集を2026年1月からWOWOWで放送・配信！

情感豊かな歌唱力で、世代を超えて多くのファンを魅了している希代のボーカリスト、徳永英明。最新コンサートをはじめ彼のボーカルの神髄がたっぷりと味わえる連続特集。

伸びやかなボーカルと情感豊かな歌唱で、世代を超えた多くの人々の心を打ち震わせてきた希代のボーカリスト、徳永英明。1986年に「レイニー ブルー」でデビュー以来、「壊れかけのRadio」「最後の言い訳」など珠玉の名曲の数々を送り出し、来たる2026年1月にデビュー40周年を迎える彼の連続特集をお届けする。

2025年には新たな挑戦として、ファンからのリクエストによりセットリストを決定した全国ツアー「徳永英明 コンサートツアー 2025 ALL REQUEST」を開催。そのステージの模様をお届けするほか、きらめく名曲が散りばめられたMVコレクションなどを通じて徳永英明の魅力をお伝えしていく。デビュー40年を迎える今もなお圧倒的な輝きを放ち、さらなる深みを加えた彼のボーカルの神髄をたっぷりとご堪能いただきたい。

【番組情報】祝40周年 徳永英明特集

＜ラインナップ＞

徳永英明 コンサートツアー 2025 ALL REQUEST

2026年1月放送・配信予定

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

ファンからのリクエストによってセットリストが決まる最新コンサートツアー。夏を挟んでの後半は前半とは違った内容に。豪華すぎる名曲の数々に圧倒されるステージは必見！

2025年5月からスタートした徳永英明の全国ツアー。「ALL REQUEST」というツアータイトルが示す通り、ファンからのリクエスト楽曲を募集し、その中からセレクトした楽曲でライブを行なうというスペシャルな内容になっている。

数々のヒット曲はもちろん、一大ムーブメントを巻き起こした「VOCALIST」シリーズに収められた珠玉のカヴァー、さらにファンだからこその“とっておき”に至るまで、徳永英明の魅力が詰まった選曲で大きな話題を呼んでいる。夏を挟んで9月から始まった後半のスケジュールでは、“第2期”のリクエスト募集による新たな選曲が反映されており、会場ごとに異なるセットリストとも相まって無限大の楽しさを演出している。

WOWOWではこのツアーの中から、11月1日に開催される東京・昭和女子大学 人見記念講堂での公演の模様をお送りする。約40年に及ぶキャリアが生み出してきた、さまざまな記憶と新鮮な感動をもたらしてくれる名曲の数々。時代を超越した徳永英明のきらめく歌の世界をご堪能いただきたい。



収録日：2025年11月1日

収録場所：東京 昭和女子大学 人見記念講堂

徳永英明 Music Video Collection 2

2026年2月放送・配信予定

※アーカイブ配信なし

時代を描き続けてきた徳永英明の不朽のミュージック・ビデオ作品。その名作の数々が再びWOWOWに登場！好評を得たパート1に続き、大満足必至の選曲でお届け。

2025年3月に放送・配信し大好評を博した徳永英明のMusic Video Collection、そのパート2の放送・配信が決定。長きにわたって第一線で活躍し続けるアーティストである彼のキャリアにおいては当然、数多くのミュージック・ビデオが制作されてきた。永遠の輝きを放つ初期の名曲から、熟成の域に達した近年の作品まで、各時代のサウンドと演出が融合した映像は、ただ楽しむだけでなくその当時に想いをはせることもできる貴重な文化だ。

パート1で紹介した楽曲以外にもまだまだ数多くある名曲・ヒット曲の中から厳選した、何度でも繰り返し楽しみたい作品、かみしめたい映像をたっぷりとお届けする。オリジナル曲だけでなく「VOCALIST」シリーズの曲にもスポットを当てた選曲で、幅広い世代に音楽の楽しさと美しさを味わってもらえる珠玉のプログラムだ。



※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空きます。

【デビュー40 周年を祝してWOWOWもALL REQUEST企画を実施！】

WOWOWで過去に放送・配信してきたライブ番組の中から皆様のリクエストにより、

2026年3月・4月に放送・配信する番組を決定します！

下記、URLから、どしどしご応募ください！お待ちしております！

＜リクエストフォームURL＞

https://forms.office.com/r/Gve5FKhNWt?origin=lprLink

＜応募期間＞

11月1日（土） 午前0：00～11月30 日(日) 午後11：45まで

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/tokunaga/