アジア最大級のキャンピングカーの祭典「ジャパンキャンピングカーショー2026」開催決定！

株式会社ネオプロジェクト

ジャパンキャンピングカーショー実行委員会(事務局：一般社団法人 日本RV協会、株式会社ブシロードムーブ、株式会社ネオプロジェクト)は、2026年1月30日(金)～2月2日(月)の4日間、幕張メッセ（展示ホール1～6）にて、アジア最大級のキャンピングカーイベント「ジャパンキャンピングカーショー2026」を開催いたします。

毎年全国から多くの来場者が訪れるこのショーは、キャンピングカーを通じて“旅と暮らしの新しいカタチ”を提案する一大イベントです。

報道関係社の皆様におかれましては、ぜひご掲載・お問い合わせのほど、よろしくお願い申し上げます。

家族で楽しむアジア最大級のキャンピングカー＆アウトドアレジャーの祭典！

今回も前回に引き続き、幕張メッセ1～6ホール（全面積40,500平方メートル ）を使用して開催します。この規模でのキャンピングカーショーは日本で一番の規模であり、アジアでも最大級です。

会場には全国の人気ビルダーによる最新モデル・話題の新型車・ファミリー層に人気の定番モデルなど、約400台のキャンピングカーが勢ぞろい。さらに、アウトドアギア・キャンプ用品・車中泊関連グッズ・レジャー体験エリアなども多数展開し、家族みんなで楽しめる総合アウトドアイベントとして開催します。

この場で世界初・日本初公開となるモデルも多数登場予定です。

2026年のテーマは 「Go RVing - キャンピングカーで人生を楽しもう！」

キャンピングカーは、ただの移動手段ではなく、家族との思い出をつくる旅のリビング、もしもの時に家族を守る安心のシェルター、好きな場所で働き・暮らす自由なモバイルオフィスへと進化しています。

会場ではキャンピングカーだけではない、ペット・防災・ワーケーション・アウトドア・エンタメ・レジャーなど、多様なコンセプトゾーンを展開し、キャンピングカーライフをより楽しむためのキャンピングカーの可能性をご提案します。

“キャンピングカーがある暮らし”をリアルで感じられる本イベントを、ぜひ会場でご体感ください。

＜昨年の開催写真＞

俯瞰キッズゾーンステージステージ２.キャンピングカーに乗車可能ペットとの入場OK

【中学生以下無料】本日からチケット販売開始！

本日よりJRVAチケットセンターにて前売券が販売開始となります。前回ご好評いただいたお得な2日券も販売。当日券よりもお安くお買い求めいただけますので、忘れずにチェックしてください。

また、前回に引き続き、今回も中学生以下は入場料無料となっています。ぜひご家族皆さまで会場に遊びに来てください。

チケット購入はこちら :https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/352274

【前売券チケット価格】

[大人1日券]1,200円

[大人2日券]2,000円 ※1日券の2枚購入より400円お得！

[ペット1日券]1頭500円／2頭以上1,000円

[ペット2日券]1頭1,000円／2頭以上2,000円

※中学生以下入場無料

※障がい者手帳提示で本人および付添人1名無料。

※2日券を購入された方は、現地にて2日目に使用可能なリストバンドをお渡しさせていただきます。

国内キャンピングカー市場は現在も右肩上がり。国内販売売上・累計保有台数が過去最高を更新。

日本RV協会の調査「日本RV協会 年次報告書2024」によると2024年の国内キャンピングカー販売売上総額（エンドユーザー向け）は1,126.5億円に到達し、過去最高記録を更新。2012年時点の281.8億円と比較すると、約4倍の規模に急拡大しています。 特に2023年から2024年にかけては、前年比約70億円増加し、市場全体としてまだまだ成長を続けています。

さらに、国内におけるキャンピングカーの累計保有台数も大幅に増加。2024年時点で16万5,000台に到達し、調査開始時（2005年：5万台）と比べるとわずか20年で3倍以上に増加しています。年々右肩上がりで成長を続けており、特に2020年代に入ってからはライフスタイルの変化や防災意識の高まり、ワーケーション需要の増加などを背景に、さらに普及が加速しています。

ジャパンキャンピングカーショー2026 イベント概要

タイトル ：ジャパンキャンピングカーショー2026

日程 ：2026/01/30(金) 11:00～17:00

2026/01/31(土) 10:00～17:00

2026/02/01(日) 10:00～17:00

2026/02/02(月) 10:00～16:00

会場 ：幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6

住所 ：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

公式HP ：https://jrva-event.com/ex/jccs/

チケット購入URL：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/352274