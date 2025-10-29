【１０９シネマズ箕面】良質な音体験を可能にする１０９シネマズのオリジナルサウンドシステム「SAION（サイオン）」が11月21日(金)より、１０９シネマズ箕面に導入決定！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、2025年11月21日（金）より１０９シネマズ箕面（大阪府箕面市坊島4-1-24 みのおキューズモール内）のシアター1に、１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION（サイオン）」を導入することを発表します。

１０９シネマズ箕面へ「SAION（サイオン）」導入決定

これまでに１０９シネマズグランベリーパーク、１０９シネマズ湘南、１０９シネマズ名古屋、１０９シネマズ大阪エキスポシティ、１０９シネマズプレミアム新宿※に導入されていた１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION（サイオン）」が、11月21日（金）より１０９シネマズ箕面でもお楽しみいただけます。上質で曇りのない劇場音響体験を、「SAION（サイオン）」でぜひご体感ください。

【SAION（サイオン）とは/そのおとを、そのままに】

◆大規模ライブをも制するハイパワー＆ハイレスポンス

大きな音は歪むことなく、小さな音は明瞭に、あらゆる音をクリアに実現。純粋で繊細な音まで聴こえます。スピーカーシステムはシアター環境に合わせてカスタマイズされており、大規模な音楽ライブイベントにも対応する圧倒的なポテンシャルを備えています。

◆先進の音響テクノロジーで作品の魅力を惹き出す

先進のサウンドプロセッサーによって音響バランスを自在にコントロール。製作者の意図を忠実に表現し、作品が持つ魅力を細部に至るまで味わい尽くすことができます。

◆思わず息をのむような空気感、言葉を忘れるほどの臨場感

舞台に立つ役者の息づかいまで感じるような空気感、あるいは熱狂するオーディエンスとともにライブ会場で音楽を浴びているような臨場感。映画という枠を越えて多様化する上映コンテンツにおいてもその真価は鮮やかに発揮されます。

※１０９シネマズプレミアム新宿には、音楽家・坂本龍一氏が監修したより極限までリアルな音を追求した「SAION -SR EDITION-」が導入されております。

詳細はこちら：https://109cinemas.net/saion/

導入工事に伴い、１０９シネマズ箕面のシアター1は11月1日（土）より休館させていただきます。

オープニング記念イベント『ハンナ・モンタナ ザ・ムービー』特別上映会

「SAION（サイオン）」の導入を記念して、昨年１０９シネマズプレミアム新宿で実施し多くのご好評の声をいただいたイベント『ハンナ・モンタナ ザ・ムービー』特別上映会を、マイリー・サイラスの誕生日の週末である2025年11月22日(土)～11月24日（月・祝）に１０９シネマズ箕面と１０９シネマズプレミアム新宿で実施します。

ハンナカラーを用いた“ハンナバウンド”のコーディネートやハンナになりきったコスプレでの参加も可能です。さらに、“ネクストハンナ”と言われる『エレクトリック・ブルーム～ガールズバンド・ストーリー』の特別映像も日本最速で公開予定です。

上質で曇りのない劇場音響体験「SAION（サイオン）」で、ハンナ・モンタナの世界をぜひお楽しみください。

◆イベント名

「エレクトリック・ブルーム」放送記念～ネクストハンナってどんなモンタナ！？～ハンナ・モンタナ ザ・ムービー特別上映会

◆会場

１０９シネマズ箕面 シアター1

１０９シネマズプレミアム新宿 シアター7

◆日時

2025年11月22日（土）～11月24日（月・祝）

13:30～／16:10～

※16:10～回は１０９シネマズプレミアム新宿のみ

※約2時間の上映となります

◆料金

【１０９シネマズ箕面】

一般：2,500円

エグゼクティブシート：3,500円

※各種割引、シネマチケット、招待券等利用不可

※シネマポイント会員様は、エグゼクティブシートが通常料金でご利用いただけます

【１０９シネマズプレミアム新宿】

CLASS S：6,500円（シネマポイント会員6,000円）

CLASS A：4,500円（シネマポイント会員4,000円）

※各種割引、シネマチケット、招待券等利用不可

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※チケット金額にウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）含むサービス料金を

含む

※CLASS Sの方はプレミアムラウンジ「OVERTURE」をご利用いただけます。サービスの詳細は下記

よりご確認ください。

サービス詳細：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/9208.html

◆チケット販売

11月17日（月）0時より１０９シネマズ箕面公式ホームページ、１０９シネマズプレミアム新宿公式 ホームページにて販売

１０９シネマズ箕面公式ホームページ：https://109cinemas.net/minoh/

１０９シネマズプレミアム新宿公式ホームページ：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

◆入場者プレゼント

本イベントでしか手に入らないハンナ・モンタナオリジナルキーチャームをプレゼントいたします。

※入場の際に配布予定となります

※おひとり様につき１つプレゼントいたします

※なくなり次第終了となります

◆フォトスポット・特別展示

「ハンナ・モンタナ」＆「エレクトリック・ブルーム」の世界観を味わえる、フォトスポットや特別展示が登場します。

※展示内容は、劇場により異なります

◆『エレクトリック・ブルーム～ガールズバンド・ストーリー』とは

大人気ガールズバンド「エレクトリック・ブルーム」の3人のメンバーが、過去を振り返りながら、高校で出会った日から始まるバンドと友情のストーリーを語る。成績優秀なポージー、反抗的なジェイド、ちょっと風変わりなチューリップがひょんなことからバンドを組み、高校のバンド・バトルに出場。個性の違う3人は時にぶつかり合いながらも、世界一のバンドに、そして宇宙一の大親友になっていくストーリー。

(C) 2025 Disney and its related entities

詳細はこちら：https://tv.disney.co.jp/dc/program/drama/electric_bloom.html

作品概要

◆『ハンナ・モンタナ ザ・ムービー』

監督：ピーター・チェルソム

出演：マイリー・サイラス、ビリー・レイ・サイラス、

ヴァネッサ・ウィリアムズ、エミリー・オスメント ほか

世界中が憧れる“スーパースター”ハンナ・モンタナは、今日もステージでライブを熱演！でも、普段は女子高生ライフをエンジョイする“普通の女の子”マイリー。

(C)Walt Disney Pictures. All Rights Reserved

ところが最近のマイリーときたら、ハンナを優先してばかり。そんな様子を見かねたパパは、生まれ故郷テネシーにマイリーを連れ帰り、2週間の“ハンナ抜き”を宣言！ハンナの秘密を知らない町の人々や親せきとの素朴な交流、幼なじみとの初恋ロマンス、家族愛や友情を通して、マイリーは次第に見失いかけていた《本当の自分》を取り戻していく…。そして、マイリーはついに大きな決断をすることに…。絶対に見逃せない、涙と感動の青春ストーリー！！

「SAION」導入劇場一覧

◆SAION

・１０９シネマズグランベリーパーク（TH1・216席）

東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク内

・１０９シネマズ湘南（TH2・429席）

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 Terrace Mall 湘南 4F

・１０９シネマズ名古屋（TH6・255席）

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-14 マーケットスクエアささしま2F

・１０９シネマズ大阪エキスポシティ（TH9・359席）

大阪府吹田市千里万博公園 2-1 EXPOCITY 内

◆SAION -SR EDITION-

・１０９シネマズプレミアム新宿（全シアター搭載）

東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号 東急歌舞伎町タワー9F、10F

１０９シネマズとは

全国20サイト185スクリーンを展開しているシネマコンプレックスチェーンです。1998年に「１０９シネマズ」ブランド第一号店を開業してから、今年で27年を迎えました。「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、常にその時代の最新鋭設備の導入や、新たなチャレンジを続けています。「IMAX(R)」「IMAXレーザー/GTテクノロジー」「SCREENX(プレミアムラージフォーマット)」は、全て１０９シネマズが日本で初めて導入しました。

音響面では、良質な音体験を可能にする１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION（サイオン）」を展開しているほか、2023年4月に東京都新宿区に開業した１０９シネマズの新ブランド「１０９シネマズプレミアム新宿」では、世界的音楽家・坂本龍一氏が監修した「SAION -SR EDITION-」を全シアターに導入しました。

さらに映画コンテンツにとどまらず、ドリンクとラベルを自由にカスタマイズできるコーヒーサービス「TAG COFFEE STAN(D)」など、映画を主軸に多方面へエンターテイメントを展開しています。

また、お子さま連れのお客様でも安心して映画をお楽しみいただける「KIDS CINEMA」の導入をはじめとしたすべての人が快適に過ごせる環境の整備や、「キネコ国際映画祭」や野外映画上映会の実施を中心とした街と人との交流の創出など、SDGs活動にも積極的に取り組んでいます。

これからも１０９シネマズは、お客様に豊かな映画体験をお届けできるよう、邁進してまいります。

リンク一覧

・１０９シネマズ 公式ホームページ：https://109cinemas.net/

・１０９シネマズ 公式Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas/

・１０９シネマズ箕面 公式X：https://x.com/109_minoh