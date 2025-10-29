「atmos pink」 エクシクルーシブカラー「New Balance」 “U204LMMD”が発売

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos pink」が、「New Balance」の新型人気モデル”U204L” のエクスクルーシブカラー”U204LMMD”を発売いたします。

【PRPDUCT】

New Balance U204LMMD

No: U204LMMD

Price: 15,950円 (税込)

Size: 22.5cm - 29.0cm

Release: 2025年11月12日(水) 発売予定

展開店舗：atmos pink、atmos各店及びオンラインショップ

本モデルは、ハイブリッドな意匠にフェミニンなピンクカラーを纏い、トレンド感のある薄底ソールとの組み合わせで旬なフレーバーを演出いたします。

「atmos pink」は、『Subtle Flex(サブトル フレックス)』をテーマに、「誰にも気づかれなくていい。でも、自分の中にはちゃんと光が差している」というストーリを込め、今日の自分に寄り添い、気持ちがふっと軽くなる特別な一足であることをキーヴィジュアルで表現。

密やかに、でも確かな存在感を持つ”U204LLMMD”は、一歩一歩、その足元へ静かな自信を灯し導いてくれる「atmos pink」限定モデルです。

“U204L”は、2000年代のランニングシューズアーカイブから着想を得たアッパーデザインに、スリムで軽やかなロープロファイルソールを組み合わせています。70年代のアウトソールデザインをベースにした細身で無駄のないシルエットは、エフォートレスにスタイリングに寄り添い、主張しすぎない絶妙なラインを実現しています。

【特集ページ】

https://www.atmos-tokyo.com/lp/newbalance-u204lmmd(https://www.atmos-tokyo.com/lp/newbalance-u204lmmd)

＊2025年11月12日(水)0時公開

本モデルは2025年11月12日(水)より、atmos pink、atmos各店及びオンラインショップにて販売いたします。

#atmospink #newbalance #u204

https://www.atmos-tokyo.com/(https://www.atmos-tokyo.com/)

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳-27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’s SNEAKERCULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFESTYLEを提唱。

SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。

Pinks Street

ストリートにはさまざまなカルチャーがある。MUSIC、ART、DANCE、SPORTS…….私たちatmos pinkはスニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるよう、オリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックスで女性の為のストリートスタイルを提案。スニーカーを履いてでかけたくなるPinksの日常を表現します。

https://shop.newbalance.jp(https://shop.newbalance.jp)

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを明確に示し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が誇りを持って世に送り、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のとして誕生したニューバランスは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しております。