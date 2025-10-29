『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』 オリジナルグッズ付 特別宿泊プラン
OND HOTEL（佐賀県武雄市／運営：朝日I&Rリトリート株式会社 代表取締役 野畑 龍彦）は、『OND HOTEL× 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』特別宿泊プランを限定でご用意いたしました。2025年11月4日（月）から当プランでご宿泊いただいたお客様に、先着100名様限定で「オリジナルアクリルパネル」をプレゼントいたします。
また、隣接するOND PARK内の総合受付（OND STUDIO併設）にて『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』限定ショップやコラボカフェ、フォトスポットの設置など期間限定のイベントも開催いたします（2025年10月24日（金）～2026年1月31日（土））
聖地巡礼のご宿泊に是非【OND HOTELだけのコラボ宿泊プラン】をご利用ください！
【OND HOTEL】
サウナ×温泉×食 心と身体を整える場所
自然豊かな佐賀県武雄温泉に生まれた、「ととのう」をテーマにしたホテルです。
多彩なサウナと温泉、地元の素材を楽しめる食事で心と身体をととのえる時間をお届けします。
OND HOTEL ウェブサイト(https://www.ondhotel.jp/)
エントランスののれん
武雄焼「黒牟田焼」の登り釜で使用されていたレンガを壁材を使った『トンバイサウナ』
地元食材を使った料理
■プラン内容
当プランでご宿泊のお客さまへ「オリジナルアクリルパネル」をプレゼント（おひとり様につき1個）
・OND PARKコラボ オリジナルミニキャライラスト使用 ・サイズ：W100×H148mm
※チェックイン時に配布いたします
OND HOTELのシンボル「のれん」をデザイン
旅の記念にフォトフレームとしてもお使いいただけます
■販売期間
2025年11月1日（土）12:00～
※先着100名様 数量限定となり予約数に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。
■ご宿泊期間
2025年11月4日（月）～
■対象客室
本館【スタンダード】洋室ツインルーム（1～2名利用）
本館【デラックス】サウナ付き洋室ツインルーム（1～2名利用）
本館【ラグジュアリー】サウナ付き洋室4ベッドルーム（2～4名利用）
別館【スタンダード】洋室ツインルーム（1～2名利用）
別館【ラグジュアリー】和洋室4ベッドルーム（2～4名利用）
■宿泊料金
例：【スタンダード】ツインルーム 1名あたり15,000円～（1泊2日朝食付き）
※ご利用の客室とプランによって異なります。詳細は予約フォームにてご確認ください。
※料金に消費税は含まれておりますが、入湯税が別途かかります。（大人1名1泊150円）
■予約方法
OND HOTEL公式サイト予約フォームよりご予約ください
予約フォームURL
http://◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯(https://www.hpdsp.net/ondhotel/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=332702&planCd=L3291268)
■OND PARK イベント
『OND PARK × 劇場版ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』コラボグッズ登場！
限定ショップが10月24日（金）より期間限定オープン
詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000111441.html)
■OND HOTEL施設概要
施設名称：OND HOTEL｜オンドホテル
所在地 ：佐賀県武雄市武雄町大字永島18091
公式HP ：https://ondhotel.jp/
運営者 ：朝日I&Rリトリート株式会社 代表取締役 野畑 龍彦
■権利表記
(c)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会
■関連URL
https://zombielandsaga-movie.com/