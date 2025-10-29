鈴華ゆう子HIROKI(ORANGE RANGE)とのコラボが実現した『The Battle of The Monkey and The Crab』リリックビデオが公開！

写真拡大 (全7枚)

日本コロムビア株式会社


和楽器バンドのボーカルとしても活躍する鈴華ゆう子のソロニューアルバム『SAMURAI DIVA』が本日10月29日(水)に発売されるが、ORANGE RANGEのHIROKIとのコラボレーションが実現したアルバム収録曲の「The Battle of the Monkey and the Crab」のリリックビデオが本日19時より公開される。



「The Battle of the Monkey and the Crab」は楽曲プロデュースをORANGE RANGEのプロデュースも手掛けるシライシ紗トリが担当し、「さるかに合戦」という古い民話をテーマに和とファンクロック＆ラップが融合した新曲だ。楽曲全体が“ひとつの劇”のように展開し、HIROKIとのボーカルの掛け合いが、まるで登場人物同士の対話のように聴き手を惹き込む。シライシ紗トリによる斬新で力強いアレンジと、元TOTALFATのギタリスト・Kubotyの疾走感あるギターサウンドが作品全体の熱量を押し上げ、尺八・津軽三味線・能管・篠笛といった和楽器も加わり、ミュージシャンたちの激しいバトルのようなコラボレーションを聴くことができる。



リリックビデオを制作したのはイラストレーター・映像作家の檀上大空。鈴華とHIROKIのコラボ、そしてさるかに合戦という昔話をモチーフにしたイラストは疾走感ある楽曲とマッチし、和×ロックの融合を表現するビジュアルになっている。



また、11月1日からスタートする初のソロツアーの各会場にて、ニューアルバム購入者を対象にした抽選会の詳細も発表された。当選者にはミートアンドグリート参加券やポスターがプレゼントされるので、既に決定しているインストアイベントと併せてこちらもチェックして欲しい。



ニューアルバム「SAMURAI DIVA」は「あらゆる音楽に『和』の息吹を宿し昇華させる」をコンセプトにしており、和とロック、ジャズ、クラシック、EDMなどが見事に融合したアルバムになっている。雅楽師の東儀秀樹や作曲家の田中公平などコラボミュージシャンも豪華な布陣だ。



詩吟流派の宗家としての顔も持ち、和楽器バンドのボーカルとしても活躍。和と洋を織り交ぜた音楽で国内外から高い評価を受けている鈴華ゆう子のジャンルを超えた挑戦とさらなる進化を遂げる活動に今後も注目だ。



『The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)』


リリックビデオ： https://youtu.be/LAy47QCRHZA



鈴華ゆう子LIVEツアー各会場にて【SAMURAI DIVA抽選会】の開催が決定!


ニューアルバム購入者から抽選でミートアンドグリート参加券やポスターをプレゼント！


詳細はこちら→ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/info/91898.html



RELEASE INFORMATION


2025年10月29日(水)リリース NEW ALBUM


『SAMURAI DIVA』


アルバム配信リンク： https://SuzuhanaYuko.lnk.to/SAMURAI_DIVA


「SAMURAI DIVA」ミュージックビデオ： https://youtu.be/eCR9sqiKEZA



【CD収録曲】


1.SAMURAI DIVA


2.ケサラバサラ（アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ）


3.Incubation


4.泥棒猫


5.ミトコンドリア


6.Bloody Waltz


7.SHIGIN BEATS-大楠公-


8.うたいびと


9.百年夜行


10.甲賀忍法帖


11.巡り巡る


12.The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)


13.パピヨン


14.月の兎


15.サムライハート（Bonus track・CDのみ収録）



【Blu-ray及びDVD収録内容】


・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」（25年6月7日(土)東京・日本橋三井ホール）ライブ映像


・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」舞台裏


・『ケサラバサラ』Music Video、Dance Video、Music Video メイキング


※Blu-rayとDVDは同内容となります。



◆通常盤（CDのみ）


\3,500（税込）


COCP-42534







◆初回限定盤A（CD＋Blu-ray）


\11,000（税込）


COZP-2198～9







◆初回限定盤B（CD＋DVD）


\9,900（税込）


COZP-2200～1







NOW ON SALE







『ケサラバサラ』


テレビ東京系アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ


配信リンク： https://suzuhanayuko.lnk.to/kesarabasara


ミュージックビデオ： https://youtu.be/TC99ZUWRRJY



LIVE TOUR


SUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025


SAMURAI DIVA～東名阪台ノ陣～



大阪：11月1日(土) TEMPO HARBOR THEATER


名古屋：11月15日(土) インターナショナルレジェンドホール


東京：11月22日(土) 日経ホール


台北：12月6日(土) CORNER HOUSE


※国内チケットは残すところ大阪のみ！



RELEASE EVENT


鈴華ゆう子 New Album『SAMURAI DIVA』 発売記念イベント



2025年10月29日(水) 20:00


オンラインイベント「リミスタ」


（トーク＆オンラインサイン会）


◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://limista.com/projects/6695?id=6695



【リミスタ限定】


「SAMURAI DIVA」アナザージャケット







2025年11月2日(日) 12:00（集合11:40）


大阪府・タワーレコードあべのHoop店店内イベントスペース


（ポストカードお渡し会）


◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91506.html



2025年11月2日(日) 17:00（集合16:40）


広島県・タワーレコード広島店店内イベントスペース


（ポストカードお渡し会）


◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91505.html



2025年11月3日(祝・月) １.13:00～／２.16:00～


福岡県・キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ


（ミニライブ＆ポストカードお渡し会）


◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91504.html



2025年11月16日(日) 13:00（集合12:40）


愛知県・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋上イベントスペース


（ポストカードお渡し会）


◎参加方法・詳細はこちら＞＞＞ https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91503.html



PROFILE







歌手、作詞曲家/詩吟吟道鈴華流家元。


和楽器バンドのボーカル（リーダー）を務め、メンバーを集めてバンドを立ち上げた発起人でもある。



3歳よりクラシックピアノ、5歳より詩吟・詩舞・剣舞を始める。


東京音楽大学器楽（ピアノ）専攻卒業。中高音楽教員免許の取得などを通じて、教育分野にも深く関わっている。


2011年、コロムビアレコード全国吟詠コンクールにて一位を獲得。2025年には吟道鈴華流を創流し 宗家「鈴華慶晟」としても活動している。



また、企画力に優れたアイディアマンとして、楽曲提供など創作面でも多彩な活動を展開し、音楽イベントをはじめとする各種プロデュースも手がけ、アーティストのプロデュースにも携わる。


2024年には音楽への想いを自らの言葉で綴った初の著書『唄いろは』を出版。


声優やラジオパーソナリティとしても活動し、幅広い表現の場で実績を重ねてきた。



また2013年和楽器とロックを融合した8人組ロックバンド「和楽器バンド」のメンバーを集めて バンドを立ち上げた発起人でもある。ボーカル兼リーダーを務め、 人気VOCALOID楽曲をカバーした代表曲「千本桜」は1億7千万再生数を突破し、アルバム「八奏絵巻」はオリコン一位を獲得。



2016年には和楽器バンドデビュー3年目にして初の日本武道館公


演を成功させその後毎年恒例となる。



2018年2020年に和楽器バンドで横浜アリーナ公演、2019年にはさいたまスーパーアリーナ公演2daysも成功させた。



2012年　ピアノ&ボーカルを務めるユニット「華風月」を結成。


2014年　「和楽器バンド」のボーカルとしてメジャーデビュー。


2014年　東京ディズニーランドの「ディズニー夏祭り2014 雅涼群舞 雅絢爛」を歌唱。


2016年　アニメ「機動戦士ガンダム　鉄血のオルフェンズ」の挿入歌「戦火の灯火」を担当。


2016年　11月22日に発売となるバンダイナムコゲームス「SDガンダム　G GENERATION GENESIS」のテーマ曲「永世のクレイドル」「Remains」を担当。声優として同ゲームのキャラクター「ユーコ・オルテンシア」の声を担当。


2016年　エイベックステンターテインメントよりアルバム「CRADLE OF ETERNITY」がリリース。オリコンチャート初登場5位。


2017年　アニメ「機動戦士ガンダム　鉄血のオルフェンズ」第46話「誰が為」に「天空の先へ」（鈴華ゆう子作詞作曲、歌唱）が挿入歌を担当。


2017年　スマートフォンアプリ「SDガンダム　Gジェネレーション　RE」のオープニングテーマ曲「Tears Cry」を担当。


2018年　2018年 JFN系列でラジオ「日本が好きになっちゃうラジオ」パーソナリティとして4年間務める


2018年　11月日本武道館で開催された「第50回全国吟剣詩舞道大会において特別ライブ開催。また、鈴華ゆう子個人として詩吟、剣詩舞を披露。


2019年　9月28日に開催された「いきいき茨城ゆめ国体2019」開会式で国家独唱を披露。


2021年　森山直太朗作詞曲「カンパニュラ」の配信がスタート。


2021年　アニメ「ピーチボーイリバーサイド」にて声優を務める。


同アニメにおいて主題歌「Dark spiral journey」を鈴華ゆう子featuringQ-MHz名義で担当。


2023年　Lucky FMにて番組「Japanese Tresures」のラジオパーソナリティを務める。


2023年　FIM MotoGP世界選手権シリーズ第14戦MOTUL Grand Prix of Jaoanにて国歌独唱。


2024年　日独友好フェスティバル「MAIN MATSURI JAPAN FESTIVAL」初出演にしてヘッドライナーを務める。


2024年　連載コラム「唄いろは」を加筆・再編し、初の著書として出版。


2025年　詩吟の新流派「吟道鈴華流（ぎんどうすずはなりゅう）」を創流、初代宗家「鈴華慶晟（けいせい）」としても活動開始。



鈴華ゆう子オフィシャルウェブサイト： https://yuko-suzuhana.com/


日本コロムビア 鈴華ゆう子特設サイト： https://columbia.jp/suzuhanayuko/


鈴華ゆう子オフィシャルSNS


YouTube： https://www.youtube.com/@yuko-suzuhana


X： https://x.com/yuchinsound


Instagram： https://www.instagram.com/yuko.suzuhana/


Tiktok： https://www.tiktok.com/@yuko.suzuhana


Facebook： https://www.facebook.com/yukosuzuhana/