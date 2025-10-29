Slkor（R） SL27517A：TI UCC27517 のドロップイン代替品、4A対称駆動を強化
1.SlkorのSL27517Aは、TI UCC27517と比較してBOMコストを30%削減し、電圧範囲を20Vに拡大してバッテリーが重要なアプリケーションに対応。
1.1 製品名: SLKOR SL27517A MOSFETドライバーソリューション
1.2 アプリケーション: 電動工具、モーター制御、AC/DCコンバーター、産業用制御など。
2. 性能ベンチマークと強力な互換性
2.1 対称駆動能力
SLKOR SL27517Aは、4Aシングルチャネルゲートドライバーであり、TIのUCC27517DBVRを代替する際に大きな利点を提供します。主な利点は、性能互換性、コスト管理、設計の柔軟性、供給安定性です。
SL27517Aは、VDD=12V時に4Aピークシンク/ソース電流（対称駆動）を提供し、UCC27517の4Aソース/シンク能力と同一です。MOSFETやIGBTなどのパワーデバイスを効率的に駆動し、スイッチング電源やDC-DCコンバーターに理想的です。
2.2 広い電圧範囲
SL27517Aの動作電圧範囲は4.5Vから20Vであり、UCC27517（4.5V-18V）を上回り、特に低電圧またはバッテリー駆動アプリケーション（例：ポータブルデバイス）での適応性を高めます。
2.3 低遅延＆高速応答
SL27517Aは、短い伝搬遅延（代表値 12ns）と高速な立上り/立下り時間（6ns/11ns）を特徴とし、スイッチング損失を最小限に抑えます。これは、デジタル電源やGaNデバイス駆動などの高周波アプリケーションに適しています。
3. 設計の柔軟性と強化された安全性
3.1 デュアル入力構成と消費電力
SL27517Aは、反転（IN-）および非反転（IN+）入力モードをサポートします。そのデュアルピン設計は、様々なロジック制御要件に柔軟に対応し、回路設計を簡素化します。
3.2 フローティング入力保護
入力がフローティング状態の場合、SL27517Aの出力は自動的にLowにラッチされ、パワーデバイスの誤トリガを防止し、システムの信頼性を高めます。
3.3 低静止時電流
最小限の静電流は、バッテリー駆動または低電力シナリオ（例：太陽光設備、UPS）に理想的です。
4. 大電力駆動シナリオにおけるSLKOR SL27517Aの典型的な応用
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332981&id=bodyimage1】
応用原理:
4.1 入力変調信号は、SLKOR PC817 フォトカプラ U2 を駆動するPWM波形を提供します。24Vパルス高レベル時、フォトカプラ電流は約6mAです（5V制御時、電流制限抵抗R6/R8で調整可能）。U2は主に信号絶縁を提供します。フォトカプラの電源は、SLKOR LM2596S-5.0 DC-DC電源管理IC（5V出力）から供給されます。外部変調信号はPLCから発生させることができます。D1（SLKOR スイッチングダイオード）はフリーホイールダイオードとして機能し、信号反転時にフォトカプラU2を保護するために導通します。
U1はSLKOR SL27517AゲートドライバICです--これはシングルチャネル4A高速ローサイドゲートドライバです。MOSFET/IGBTを効率的かつ安全に駆動します。低伝搬遅延、コンパクトなSOT-23パッケージ、超低静止時電流などの特徴により、MOSFETのスイッチング周波数を数百kHzまで高めることができます。このチップは、サーバー/通信電源や産業アプリケーションにおける同期整流駆動に理想的です。
4.2 設計上の推奨事項:
● この回路ではSL27517Aは12Vで駆動されます。ピン5がHighを出力すると、SLKOR SL142N06Q MOSFETを駆動して負荷を動作させます。
1.1 製品名: SLKOR SL27517A MOSFETドライバーソリューション
1.2 アプリケーション: 電動工具、モーター制御、AC/DCコンバーター、産業用制御など。
2. 性能ベンチマークと強力な互換性
2.1 対称駆動能力
SLKOR SL27517Aは、4Aシングルチャネルゲートドライバーであり、TIのUCC27517DBVRを代替する際に大きな利点を提供します。主な利点は、性能互換性、コスト管理、設計の柔軟性、供給安定性です。
SL27517Aは、VDD=12V時に4Aピークシンク/ソース電流（対称駆動）を提供し、UCC27517の4Aソース/シンク能力と同一です。MOSFETやIGBTなどのパワーデバイスを効率的に駆動し、スイッチング電源やDC-DCコンバーターに理想的です。
2.2 広い電圧範囲
SL27517Aの動作電圧範囲は4.5Vから20Vであり、UCC27517（4.5V-18V）を上回り、特に低電圧またはバッテリー駆動アプリケーション（例：ポータブルデバイス）での適応性を高めます。
2.3 低遅延＆高速応答
SL27517Aは、短い伝搬遅延（代表値 12ns）と高速な立上り/立下り時間（6ns/11ns）を特徴とし、スイッチング損失を最小限に抑えます。これは、デジタル電源やGaNデバイス駆動などの高周波アプリケーションに適しています。
3. 設計の柔軟性と強化された安全性
3.1 デュアル入力構成と消費電力
SL27517Aは、反転（IN-）および非反転（IN+）入力モードをサポートします。そのデュアルピン設計は、様々なロジック制御要件に柔軟に対応し、回路設計を簡素化します。
3.2 フローティング入力保護
入力がフローティング状態の場合、SL27517Aの出力は自動的にLowにラッチされ、パワーデバイスの誤トリガを防止し、システムの信頼性を高めます。
3.3 低静止時電流
最小限の静電流は、バッテリー駆動または低電力シナリオ（例：太陽光設備、UPS）に理想的です。
4. 大電力駆動シナリオにおけるSLKOR SL27517Aの典型的な応用
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332981&id=bodyimage1】
応用原理:
4.1 入力変調信号は、SLKOR PC817 フォトカプラ U2 を駆動するPWM波形を提供します。24Vパルス高レベル時、フォトカプラ電流は約6mAです（5V制御時、電流制限抵抗R6/R8で調整可能）。U2は主に信号絶縁を提供します。フォトカプラの電源は、SLKOR LM2596S-5.0 DC-DC電源管理IC（5V出力）から供給されます。外部変調信号はPLCから発生させることができます。D1（SLKOR スイッチングダイオード）はフリーホイールダイオードとして機能し、信号反転時にフォトカプラU2を保護するために導通します。
U1はSLKOR SL27517AゲートドライバICです--これはシングルチャネル4A高速ローサイドゲートドライバです。MOSFET/IGBTを効率的かつ安全に駆動します。低伝搬遅延、コンパクトなSOT-23パッケージ、超低静止時電流などの特徴により、MOSFETのスイッチング周波数を数百kHzまで高めることができます。このチップは、サーバー/通信電源や産業アプリケーションにおける同期整流駆動に理想的です。
4.2 設計上の推奨事項:
● この回路ではSL27517Aは12Vで駆動されます。ピン5がHighを出力すると、SLKOR SL142N06Q MOSFETを駆動して負荷を動作させます。