¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ß¤á¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¥Ôー¥¿ー¡¦¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡¢±Ç²èÀ©ºî¤Î¡íÆñ¤·¤¹¤®¤ë¡íËÜ²»¡×
Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ôー¥¿ー¡¦¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë±Ç²èÀ©ºî¤Î¡ÖÆñ¤·¤µ¡×¤È¡Ö¾ðÇ®¡×¤òÇ®ÊÛ¡£
ËÜÆü¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Î¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÂåÉ½¡¢Ã®Ã«Âç½õµ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ï±Ç²èÀ©ºî¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¿Ø¤Î¿´¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332974&id=bodyimage1¡Û
Â¿¹ñÀÒ¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î³ëÆ£¤ÈÃ£À®´¶
¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤òÀ©ºî¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤«¤ÄÊ£»¨¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤³¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤äÃ£À®´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332974&id=bodyimage2¡Û
¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤È¡ÖÉ½¸½¤ÎÏÄ¤ß¡×¤Ø¤Î·üÇ°
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î±Ç²è¤¬92%¤¬±Ñ¸ì¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ø¤Î·üÇ°¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À©»ß¤ËÆþ¤ë¤Û¤ÉÃúÇ«¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¿Ø¤Ï¡¢À©ºî¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â¤òµ¶¤ê¤Ê¤¯¸ì¤ë¥Á¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼ÒÂåÉ½Ã®Ã«Âç½õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ³èÆ°²È¤È¤·¤Æ¤âÃøÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤¬À©ºî¤¹¤ëºîÉÊ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊEuropean Federation of Journalists¡Ë
²ñ°÷No.JP465 N J269¼Ì¿¿²È
ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¥á¥ó¥Ðー
²ñ°÷No.TA1321
¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¼èºà¡¡¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È
Ã®Ã«Âç½õ
d.tarutani0120@gmail.com
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈµÜËÜÀµÌÀ
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È KANAME YAGIHASHI
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332974&id=bodyimage4¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
