酸分泌抑制剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（ヒスタミン2型受容体拮抗剤、プロトンポンプ阻害剤、消化管運動機能促進剤）・分析レポートを発表
2025年10月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「酸分泌抑制剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、酸分泌抑制剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の酸分泌抑制剤市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。酸分泌抑制剤は胃酸分泌を抑制し、胃食道逆流症、胃潰瘍、消化性潰瘍などの疾患治療に広く用いられています。主にヒスタミンH2受容体拮抗薬（H2ブロッカー）およびプロトンポンプ阻害薬（PPI）によって構成されており、症状の緩和と再発防止に効果を発揮します。
医療の高度化や生活習慣病の増加、さらに高齢化の進行に伴い、消化器疾患の発症率は上昇しており、酸分泌抑制剤の需要は世界的に拡大しています。近年では、処方薬から一般用医薬品へのシフトも進み、ドラッグストア市場での販売比率が高まっています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートは、酸分泌抑制剤産業のサプライチェーン全体を分析し、病院および薬局・ドラッグリテール市場における製品別動向を明確にしています。主な分類は「ヒスタミンH2ブロッカー」「プロトンポンプ阻害薬（PPI）」「消化管運動促進薬」であり、それぞれ異なる作用機序と治療適応を持ちます。
近年、PPIが市場の主流を占めるようになり、長期使用による副作用や耐性の問題が注目される一方で、改良型PPIや可溶性製剤などの新技術開発が進展しています。また、H2ブロッカーは軽度の症状向けとして依然一定の需要を保ち、OTC化の進行が市場拡大を支えています。
医薬品特許の満了によるジェネリック医薬品の普及も市場構造に影響を与えており、価格競争が活発化しています。その結果、企業各社は品質向上とブランド差別化に注力し、長期的な市場支配を維持する戦略を強化しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州は成熟市場として安定した成長を維持しています。北米では医療保険制度の整備と消化器疾患の高い罹患率により、病院および薬局経由の販売が堅調です。欧州でも慢性胃炎や胃酸逆流症の患者増加に伴い、医療機関および一般市場の両面で需要が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域が世界市場の主導的役割を果たしています。特に中国では人口規模の大きさに加え、医療アクセスの改善、経済成長、政府の医薬品政策支援が市場拡大を後押ししています。日本や韓国では、高齢者人口の増加と薬局販売の拡大により、酸分泌抑制剤の需要が高まっています。南米や中東・アフリカでは市場成長の初期段階にあり、医療制度の発展とともに今後大きな潜在需要が見込まれています。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートは、市場をマクロ・ミクロの両視点から分析しています。
市場規模およびセグメンテーション分析では、販売数量、売上高、タイプ別および用途別の市場シェアを算出し、精緻な予測を提示しています。タイプ別には「ヒスタミンH2ブロッカー」「プロトンポンプ阻害薬」「消化管運動促進薬」が含まれ、用途別には「病院」と「ドラッグリテール」が主要市場として位置づけられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「酸分泌抑制剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、酸分泌抑制剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の酸分泌抑制剤市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。酸分泌抑制剤は胃酸分泌を抑制し、胃食道逆流症、胃潰瘍、消化性潰瘍などの疾患治療に広く用いられています。主にヒスタミンH2受容体拮抗薬（H2ブロッカー）およびプロトンポンプ阻害薬（PPI）によって構成されており、症状の緩和と再発防止に効果を発揮します。
医療の高度化や生活習慣病の増加、さらに高齢化の進行に伴い、消化器疾患の発症率は上昇しており、酸分泌抑制剤の需要は世界的に拡大しています。近年では、処方薬から一般用医薬品へのシフトも進み、ドラッグストア市場での販売比率が高まっています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートは、酸分泌抑制剤産業のサプライチェーン全体を分析し、病院および薬局・ドラッグリテール市場における製品別動向を明確にしています。主な分類は「ヒスタミンH2ブロッカー」「プロトンポンプ阻害薬（PPI）」「消化管運動促進薬」であり、それぞれ異なる作用機序と治療適応を持ちます。
近年、PPIが市場の主流を占めるようになり、長期使用による副作用や耐性の問題が注目される一方で、改良型PPIや可溶性製剤などの新技術開発が進展しています。また、H2ブロッカーは軽度の症状向けとして依然一定の需要を保ち、OTC化の進行が市場拡大を支えています。
医薬品特許の満了によるジェネリック医薬品の普及も市場構造に影響を与えており、価格競争が活発化しています。その結果、企業各社は品質向上とブランド差別化に注力し、長期的な市場支配を維持する戦略を強化しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州は成熟市場として安定した成長を維持しています。北米では医療保険制度の整備と消化器疾患の高い罹患率により、病院および薬局経由の販売が堅調です。欧州でも慢性胃炎や胃酸逆流症の患者増加に伴い、医療機関および一般市場の両面で需要が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域が世界市場の主導的役割を果たしています。特に中国では人口規模の大きさに加え、医療アクセスの改善、経済成長、政府の医薬品政策支援が市場拡大を後押ししています。日本や韓国では、高齢者人口の増加と薬局販売の拡大により、酸分泌抑制剤の需要が高まっています。南米や中東・アフリカでは市場成長の初期段階にあり、医療制度の発展とともに今後大きな潜在需要が見込まれています。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートは、市場をマクロ・ミクロの両視点から分析しています。
市場規模およびセグメンテーション分析では、販売数量、売上高、タイプ別および用途別の市場シェアを算出し、精緻な予測を提示しています。タイプ別には「ヒスタミンH2ブロッカー」「プロトンポンプ阻害薬」「消化管運動促進薬」が含まれ、用途別には「病院」と「ドラッグリテール」が主要市場として位置づけられています。