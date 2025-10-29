民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議」で「民間宇宙飛行士ミッションコマンダーや宇宙フライトアテンダントの制服」についての論文を発表！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））代表TAICHIは、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、「民間宇宙飛行士ミッションコマンダーや宇宙フライトアテンダントの制服」についての論文を発表しました。
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文5本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
UNIFORMS FOR PRIVATE SPACEFLIGHT MISSION COMMANDERS
AND SPAFE FLIGHT ATTENDANTS
（民間宇宙飛行士ミッションコマンダーや宇宙フライトアテンダントの制服）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）・大下倉和彦（株式会社高蔵・SHIBUKIアーティスト）
■アブストラクト（日本語版）:
ASTRAXとASTRAXグループでは、宇宙旅行時代を見据えて、民間宇宙飛行ミッションにおけるサポートクルーやフライトアテンダントの必要性や様々なサービス技術について研究を行ってきた。同時に、そのようなサポートを行うクルーが宇宙で着る制服の必要性についても研究を行っている。そこで、この論文では、宇宙旅行者や宇宙飛行ミッションを行うお客様をサポートするために働くクルーやアテンダントが宇宙で着る服についての機能や役割、形状や課題について発表を行う。
■Abstract：
ASTRAX and the ASTRAX Group have been conducting research on the necessity of support crew and flight attendants for private spaceflight missions, along with the various service technologies required to enhance space travel experiences. At the same time, they have also been studying the need for specialized uniforms for these support crew members working in space.
This paper explores the functions, roles, and designs of uniforms worn by crew members and flight attendants who assist space travelers and private space missions, as well as the challenges involved in their development.
論文の全文は以下のリンクで参照いただけます。
https://c8a95938-2d33-42e3-8e40-61aa3413d90f.filesusr.com/ugd/d03fa8_9a099b44f96048348ec4ffc256d296f6.pdf
【国際宇宙会議（IAC）とは】
国際宇宙航行連盟（IAF）が主催し、年に1度、開催される、宇宙業界では世界最大の国際会議です。今年は、2025年9月29日から10月3日までオーストラリアのシドニーで、オーストラリア宇宙産業協会（SIAA）がホストを務め、オーストラリア宇宙庁（ASA）とニューサウスウェールズ州政府が共催して、「持続可能な宇宙：強靭な地球（SUSTAINABLE SPACE : RESILIENT EARTH）」をテーマに、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）が開催されました。
