自動車再塗装市場は、世界のアフターマーケット分野における車両修理・修復需要の高まりを背景に、著しい成長が見込まれ、2033年までに予測値120億米ドルに達すると見込まれている
自動車再塗装市場は2024年に80億米ドルの規模に達し、2033年までに120億米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの年間平均成長率（CAGR）は5.1％となる見込みである。これらの塗料は、特に自動車ボディショップや修理センターにおいて、車両の外観美を高め環境劣化から保護するために使用され、車両修復において重要な役割を果たしている。交通事故の増加、消費者の個性化された車両への嗜好の高まり、塗料材料の技術進歩などが、市場拡大を推進する主要な要因である。
成長を牽引する市場のダイナミクス
自動車再塗装市場は、世界の自動車車両群の拡大と修理および改修の頻度の増加に伴い、着実な成長を遂げています。 これらのコーティングは、機械的または車体修理の後、自動車、トラック、およびその他の車両に完全または部分的に適用されます。 外観の改善に加えて、腐食、紫外線放射、天候による損傷から車両を保護することにより、車両の寿命を延ばすこともできます。 さらに、レクリエーションや高級車の需要の高まりと、高品質の仕上げに対する消費者の期待の高まりにより、メーカーはカラーマッチング、コーティングの耐久性、環境に優しい処方の面で革新を遂げています。
市場のドライバー：交通事故の増加
市場の成長を加速させる主な要因の1つは、世界的な交通事故の発生率の上昇です。 世界保健機関（WHO）によると、低所得国と中所得国は世界の車両所有の約60％を占めていますが、世界中の道路死亡者の92％以上に貢献しています。 この不均衡は、車両所有者が損傷した車を修理および修復しようとする際に、高品質の再仕上げコーティングの必要性が高まっていることを強調しています。 この需要は、自動車の所有権が急速に拡大している新興国で特に強いです。 自動車補修コーティングは、衝突後の車両の審美的および構造的完全性を回復させ、ボディショップやサービスセンターからの一貫した需要に燃料を供給する上で不可欠です。 その結果、市場は増加する事故率および活動的な自動車のaftermarketsの地域の重要な成長を目撃すると期待されます。
市場の抑制：Voc（揮発性有機化合物）の排出量の増加
強い需要にもかかわらず、市場はコーティングプロセスからの揮発性有機化合物（VOC）排出に関連する課題に直面しています。 VOCは、大気の質の低下に寄与し、健康上のリスクをもたらす有害な汚染物質です。 National Center for Biotechnology Information（NCBI）によると、高レベルのVocへの短期暴露は目、鼻、喉の炎症を引き起こす可能性がありますが、長期暴露は喘息、心血管疾患、癌などの重篤な状態に関連しています。 国際がん研究機関（IARC）や米国環境保護庁（USEPA）などの機関は、ベンゼンやスチレンを含む特定のVOC化合物を、ヒトに対して発癌性または発癌性の可能性があ
これらの環境問題の高まりにより、世界中の政府は自動車コーティングからの排出量に厳格な規制を課すようになりました。 製造業者は、性能を損なうことなく持続可能性基準を満たす低VOCおよび水系製剤を開発することによって対応しています。 しかし、このような移行には、より高い研究投資、改革コスト、高度な生産プロセスが必要であり、競争環境に複雑さを加えています。
