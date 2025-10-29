【ams OSRAMメディアアラート】1つの光源で2つの機能：新しいIRエミッタにより、イヤホンでのバイタルサインモニタリングと近接検出を実現
※本メディアアラートは、2025年10月14日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したメディアアップデートの抄訳版です。
ウェアラブルデバイスは、日常的な健康のパートナーへと進化しています。イヤホンやその他の小型ウェアラブルデバイスで、血中酸素濃度（SpO2）などのバイタルサインを確実に取得するためには、最小限のスペースで最大の効率を実現する光学部品が必要となります。ams OSRAMの新しい赤外線（IR）エミッタは、これらの要件を正確に満たすと同時に、近接検出機能もサポートしています。最新世代のIR:6チップテクノロジーにより、消費電力を抑え、バッテリーの持続時間を延長することができます。
波長850nmと940nm（660nmの赤色波長との組み合わせ）で動作する赤外線光源が、血中酸素濃度測定の基礎を形成します。この測定値は、持久系スポーツ中のほか、登山や長距離飛行などで高地への適応が必要なとき、あるいは医療事情で、適切な酸素供給を示すための安全および管理パラメーターとして機能します。SpO2のモニタリングに加えて、この新しいエミッタは近接センシングもサポートしています。これにより、例えばイヤホンを取り外したとき自動的に一時停止する機能を作動させ、省電力とユーザーの快適性向上を実現することができます。メーカーも、少ない部品数と高い設計自由度の恩恵を受けることができます。
FIREFLY（TM） E1608ファミリーの2つの新製品は、関連するフォトダイオードの異なるピーク感度に合わせ、850nmと940nmの赤外波長をカバーしています。
IR:6チップテクノロジーにより、これまでのIRエミッタチップ世代と比較して順方向電圧を最大48%低減し、バッテリー持続時間を延長すると同時に、電力効率に優れたデバイスを実現します。また、実績ある1608パッケージをそのまま維持し、既存設計への集積化を容易にしています。
ams OSRAMは、欧州最大のLED特許ポートフォリオを擁しています。さらに、バイタルサインモニタリングと近接センシングの応用分野において、広範な専門知識を蓄積しており、これらの革新的なテクノロジーにおける1200以上の特許権とその他知的財産権で裏打ちされています。
新しいFIREFLY（TM） E1608 CN DELSS1.27 IRエミッタに関する詳細情報はこちら（*1）、CN DELSS2.27についてはこちら（*2）をご覧ください。バイタルサインモニタリングに関する完全なポートフォリオの概要は、アプリケーションページ（*3）でご確認いただけます。
ams OSRAMは、デュッセルドルフで開催されるMedica 2025（*4）でバイタルサインモニタリング分野をはじめとするソリューションを出展します。
（*1） https://ams-osram.com/de/products/leds/color-leds/osram-firefly-e1608-cn-delss1-27
（*2） https://ams-osram.com/de/products/leds/color-leds/osram-firefly-e1608-cn-delss2-27
（*3） https://ams-osram.com/applications/mobile-wearables/vital-sign-monitoring
（*4） https://ams-osram.com/events/medica
ams OSRAMが提供する新しいエミッタは、SpO2のモニタリングに加えて、近接センシングもサポートしています。
画像：ams OSRAM
