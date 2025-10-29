TI製MSPM0G5115/5116/5117/5187に対応-Cyclone v11.66／PROG v9.91でMAIN/NONMAIN書込みと工場出荷状態復元、P&E社書き込みツール販売開始
2025年10月29日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区：アメリカ本社P&E Microcomputer Systems社・日本総代理店）は、P&E Microcomputer Systems社の開発・量産ツールが、Texas InstrumentsのMSPM0G5115／5116／5117／5187に新たに対応しました。対応バージョンはCycloneソフトウェア v11.66、PROG v9.91。各デバイスのMAIN／NONMAIN両フラッシュ領域へのプログラミングに対応し、Connection Managerで“Mass Erase upon Connection to target”を有効化して接続することでファクトリーリセットも実行可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332697&id=bodyimage1】
■概要
・ 対象MCU：TI MSPM0G5115/5116/5117/5187（フラッシュ容量 32KB／64KB／128KB）に対応。
・ 対応ソフト：Cyclone v11.66／PROG v9.91。量産はスタンドアロン運用や自動化SDKで効率化、開発時はインタラクティブ／スクリプト両運用に対応
・ 技術ポイント：NONMAIN（ブート／セキュリティ設定領域）も含めた書込みをサポート。既存のMSPM0向け手順資産も継承可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332697&id=bodyimage2】
■新規サポート品番（抜粋）
MSPM0G5115SPMR／5116SPMR／5117SPMR／5187SPMR、
5115SPTR／5116SPTR／5117SPTR／5187SPTR、
5115SRGZR／5116SRGZR／5117SRGZR／5187SRGZR、
5115SRHBR／5116SRHBR／5117SRHBR／5187SRHBR、
5115SYCJR／5116SYCJR／5117SYCJR／5187SYCJR、
5115SRUYR／5116SRUYR／5117SRUYR／5187SRUYR、
5115SRGER／5116SRGER／5117SRGER／5187SRGER、
5115SDGS20R／5116SDGS20R／5117SDGS20R／5187SDGS20R
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ http://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933 ＦＡＸ：03-4360-5301
配信元企業：ポジティブワン株式会社
プレスリリース詳細へ