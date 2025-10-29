先進的な画像処理が成長を牽引：世界の車載カメラモジュール市場は2031年までに年平均成長率13.2%で81億7000万米ドルを超える見込み
世界の車載カメラモジュール市場は力強い成長軌道にあり、2022年の27億5,000万米ドルから2031年には81億7,000万米ドルに拡大すると見込まれています。2023年から2031年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は13.2%となります。先進運転支援システム（ADAS）、自動運転技術、そして世界市場における安全規制の厳格化に対する需要の高まりを背景に、カメラモジュールは現代の自動車設計において不可欠なコンポーネントとなりつつあります。
ADASと自動運転機能の統合拡大が需要を加速
車両の自動化とインテリジェントモビリティソリューションへの急速な移行は、車載カメラモジュール市場の牽引役となっています。自動車メーカーは、車線逸脱警報（Lane Deparation Warning）、歩行者検知、死角監視、標識認識、サラウンドビューシステムなどの機能をサポートするために、マルチカメラシステムの統合をますます進めています。
欧州、北米、アジア太平洋地域の各国政府が車両安全基準の義務化を進める中、自動車メーカーは新型車にカメラベースの安全機能を標準装備するよう、ますます圧力を受けています。こうした規制強化と、より安全な運転体験を求める消費者の需要が相まって、市場の拡大に大きく貢献しています。
乗用車生産台数の増加とEV普及が市場機会を拡大
特に中国、インド、米国などの国々における乗用車生産台数の急増と、電気自動車（EV）の急速な普及は、カメラモジュールの採用にとって確固たる基盤となっています。EVは高度なデジタルエコシステムとシンプルなダッシュボードを搭載することが多く、リアビューカメラやデジタルサイドミラーといったカメラベースのモニタリングシステムへの依存度が飛躍的に高まっています。
多機能カメラモジュールの採用は、高級車やプレミアム車が引き続きリードしていますが、コスト削減と設計改善により、これらの技術はミッドレンジおよびエントリーレベルのセグメントにも導入されつつあり、市場の可能性は拡大しています。
CMOSセンサーとAI統合における技術進歩
相補型金属酸化膜半導体（CMOS）イメージング技術の革新により、車載カメラモジュールの性能、サイズ、コスト効率が向上しました。これらのセンサーは、高解像度、低照度性能の向上、低遅延を実現し、リアルタイム画像処理能力を強化しています。
さらに、人工知能（AI）と機械学習（ML）アルゴリズムの導入により、リアルタイム画像認識、障害物分類、自律システムにおける意思決定が可能になっています。AIと車載イメージングの融合は、道路安全と運転支援の新たなレベルを切り開き、インテリジェントカメラモジュールへの依存度を高めています。
アジア太平洋地域が最も急成長を遂げる地域市場
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インドが牽引し、車載カメラモジュール市場において最も急速な成長が見込まれています。これらの国々は、主要な自動車製造拠点を抱えているだけでなく、スマート交通インフラや次世代モビリティソリューションにも多額の投資を行っています。
中国では、車両の安全性とスマート運転技術に関する規制強化により、国産車および輸出車の両方で複数のカメラモジュールの搭載が促進されています。一方、日本と韓国では、最先端のイノベーションと高い車両密度の組み合わせが、カメラ支援システムの継続的な進歩を支えています。
