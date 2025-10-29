TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！

TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！