TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、10月29日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』のコンテンツプリント第1弾がランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332845&id=bodyimage1】
TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はランダムＡとＢに分かれた全18種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ『完璧聖女』ランダムブロマイド」
＜ランダムＡ＞
販売方法：ランダム式（全9種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
＜ランダムB＞
販売方法：ランダム式（全9種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/10/29（水）～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/kanpekiseijo
■TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』
この世界には、魔物から
国の守護を担う『聖女』が存在している。
ジルトニア王国で聖女を代々輩出する家系に生まれたフィリアは、
厳しい教育により「歴代最高」と評される程の実力を身につけ、日々お務めに励んでいた。
しかし、あまりの隙の無さに「完璧すぎて可愛げがない」と周囲には疎まれ、
婚約者の第二王子ユリウスからは婚約破棄されてしまう――。
さらにはお金と資源を対価に聖女不在で苦しむ隣国パルナコルタ王国に売られて、
故郷から旅立つことに。
悲惨な待遇を覚悟して隣国へと向かうフィリアだったが、 そこで待っていたのは予想外の大歓迎で・・・・・・！？
【OFFICIAL SITE】 https://kanpekiseijo-anime.com/
【OFFICIAL X】 https://x.com/kanpekiseijo_pr
（C）冬月光輝・オーバーラップ/完璧聖女製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
