IKEBEベースの日 低音共振祭2025 presents『CONTRASTZ』リリース記念 JIRO＆JunIzawa Special Exhibition開催

株式会社 池部楽器店（東京都千代田区 代表取締役社長：田中 義章）が運営するイケベ楽器店は、今年も「ベースの日（11月11日）」を盛り上げるイベント、「IKEBE ベースの日低音共振祭」を開催します。そのメインコンテンツとして、GLAYのJIRO氏とLITEのJunIzawa氏によるツインベースバンド「CONTRASTZ」の記念すべき初音源リリースを記念し、お二人のベース実機展示イベントを、『CONTRASTZ』リリース日である本日、10月29日からベースの日当日の11月11日まで、イケシブ（IKEBE SHIBUYA）1Fにて開催します。

IKEBEベースの日 低音共振祭 ２０２５ presents 『CONTRASTZ』リリース記念 JIRO＆JunIzawa Special Exhibition

GLAYのJIRO氏とLITEのJunIzawa氏によるツインベースバンド「CONTRASTZ」の初音源リリースを記念し、お二人の実機ベース展示イベントを開催。

両氏が数々のステージを共にした「あのベース」を、ステージ最前列よりも近い距離で目にすることができる貴重な機会です。

また、JunIzawa氏とは、12月17日（水）開催予定の「IKEBE 50th Anniversary Live Party」での共演も決定しており、本イベントはその序章とも言える特別な内容となっています。

リリース当日の10月29日（水）から「ベースの日」である11月11日（火）までの実機展示、そして約1か月後に控えるスペシャルライブまで、ぜひ続けてお楽しみください。

『CONTRASTZ』リリース記念 JIRO＆JunIzawa Special Exhibition 実施概要

開催期間：2025年10月29日（水）～11月11日（火） 11:00 開場 / 20:00 閉場

料金：無料

会場：イケベ楽器店 旗艦店 イケシブ（IKEBE SHIBUYA）

実機展示：イケシブSHOWCASE

【イケシブ（IKEBE SHIBUYA）店舗入り口横】

住所

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 スクエアB

イケシブWebサイト :https://www.ikeshibu.com/

アーティスト情報

CONTRASTZ

JIRO : Bass

JunIzawa(https://x.com/bass138) : Bass

GLAY・JIROとLITE・JunIzawa、二人のベーシストによるツインベースバンド。長年親交のある二人が、それぞれの異なる音楽的バックグラウンドをクロスオーバーさせ、対比＝“コントラスト”を鮮やかに描き出す。 ジャンルを超え溶け合う多彩なサウンドと緻密なリズムで、唯一無二の世界観を追求する。

CONTRASTZ Official Web site(https://contrastz.jp/)

CONTRASTZ Instagram(https://www.instagram.com/contrastz_official/)

CONTRASTZ X(https://x.com/ContrastzO)

1st Album「CONTRASTZ」リリース情報

1st Album「CONTRASTZ」

2025年10月29日（水）より配信開始

Subscription(https://contrastz.lnk.to/subscription)

イベントにご来場されるにあたり下記をご確認ください

・会場内におきましてマスク着脱は個人のご事情とご判断にお任せといたします。

・状況により、スタッフが整列の案内をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・会場付近は他の会社や店舗などが隣接しております。近隣の敷地で待つ行為などはご遠慮ください

・ショウケース前の路上は車両が通ります。歩道内での鑑賞をお願いいたします。

・怪我や事故などに繋がる恐れがございますので、ショウケース前の植え込みには立ち入らないようお願いいたします。

・展示およびショウケースには触れないようお願いいたします。

・建物の入口をふさぐ形での鑑賞はご遠慮ください。

・他のお客様の鑑賞を妨げるような撮影、フラッシュの使用、三脚や自撮り棒の使用はご遠慮ください。

・店内、周辺道路での喫煙は禁止とさせていただきます。

・店内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。

・会場にはお手洗いがございません。近隣の公共機関のお手洗いをご利用いただけますようお願いいたします。

・お荷物のお預かりはできません。大きな荷物の持ち込みはご遠慮ください。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

肖像などの使用に関しまして

本イベントの様子は株式会社池部楽器店またはその他のメディアで紹介される場合があります。参加者や同伴者の肖像や発言内容を使用、報道することにご同意いただいたうえでお申し込み、ご参加をお願いいたします。

本イベントのお問い合わせについて

グランディベース東京（渋谷）

お問い合わせ先以外の販売店舗やイケベWebサイトの問い合わせフォームへご連絡いただいた場合は、お答えすることができません。お問い合わせはグランディベース東京までご連絡いただけますようお願いいたします。

Shop info.(https://www.ikebe-gakki.com/Page/shopdetail/grandeybass-tokyo.aspx) / Instagram(https://x.com/grandeybass_tyo)

Mail: grandey_bass@ikebe.co.jp

■会社概要

新コーポレートロゴ創業５０周年記念ロゴ

1975年の創業以来、楽器小売業を中心に全国4エリア30フロアの専門店を運営し、国内外の音楽シーンにおいてプロ・アマを問わず多くのアーティストに支えられてまいりました。

そして、おかげさまで、2025年7月18日に創業50周年を迎えることになりました。

創業50周年を機にコーポレートロゴを刷新し次の50年に向けて、今後も、音楽業界や楽器業界を盛り上げ、音楽の力で人々の心と体を豊かにすることのできる企業を目指してまいります。

創業50周年特設Webサイト :https://www.ikebe-gakki.com/50th/?20251015

会社名：株式会社 池部楽器店

代表者：田中義章

住所：東京都千代田区神田佐久間河岸45 早川ビル2F

設立：昭和50年7月

資本金：3000万

事業内容：各種楽器及び関連商品の小売販売・通信販売事業・輸入、

自社ブランド商品の企画・開発・製造・卸売・小売販売、中古楽器及び関連商品の買取・販売

池部楽器店Webサイト :https://www.ikebe-gakki.com/