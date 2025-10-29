SmallRig、iPhone 17 Proシリーズ向け「FilMov バンパーケース」発売

SmallRig Japan株式会社

SmallRigは、iPhone 17 Proシリーズ向けに設計された新製品「FilMov バンパーケース」を発売しました。本製品は、スマホでの動画撮影や写真撮影において、フィルターやレンズを直接装着できることで、よりクリエイティブな映像表現を可能にします。日常使用でも安心の角保護と手に馴染むソフト感触を備え、iPhoneを快適に守りながら、撮影の自由度を高めます。

販売情報

販売価格：3,390円

販売ページ：

公式サイト：

https://www.smallrig.com/jp/smallrig-case-for-iphone-17-pro-max-photography-bumper-phone-case.html(https://www.smallrig.com/jp/smallrig-case-for-iphone-17-pro-max-photography-bumper-phone-case.html)

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQBX5LDM

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQBWGM61

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQC2VYGG

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQC1ZWGC

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQC7LRFB

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQCBQL2Z

製品特長

直接レンズ＆フィルター装着可能

SmallRigスモグの「FilMovバンパーケース」は、スライドイン式バックプレートを採用しており、フィルターやレンズを簡単に切り替え可能です。撮影中でも素早くアクセサリーを交換できるため、Vlogやスマホ動画撮影、クリエイティブな撮影に最適です。また、背面は中空設計で効率的に熱を放出。長時間撮影でもiPhone 17 シリーズの安定したパフォーマンスを維持します。

スタビライザーとの高い互換性

クランプ式スタビライザーと組み合わせることで、水平・バランスの取れた映像撮影が可能です。特にiPhone 17 Pro MaxとVNDフィルター使用時には、クランプ式スタビライザーの使用を推奨します。SmallRigスモグのスタビライザー対応設計で、プロフェッショナルな撮影にも対応可能です。



安心の保護設計

ソフトタッチ素材により、iPhoneの角をしっかり保護。見た目を損なわず、手に馴染みやすい設計で長時間の撮影も快適です。FilMovバンパーケースは、レンズやフィルターを組み合わせることで、自分の撮影スタイルに合わせた映像表現が可能。スモグのアクセサリーとの組み合わせで、スマホ撮影の自由度を大幅に拡張できます。

SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、ｖマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/(https://www.smallrig.jp/)

Facebook：https://www.facebook.com/smallrig(https://www.facebook.com/smallrig)

YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal(https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal)

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan(https://twitter.com/SmallrigJapan)

問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。