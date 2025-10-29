Eco-Porkと日本コムシス　農業DXの基盤づくりへ向け、養豚場向けネットワークインフラを共同整備

株式会社Eco-Pork

株式会社Eco-Pork（本社：東京都千代田区、代表取締役：神林 隆、以下「Eco-Pork」）と、日本コムシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 田辺 博、以下「日本コムシス」）は、養豚場向けネットワークインフラ整備に関する業務提携を締結しました。

農業DX分野では前例の少ない養豚DXスタートアップと、通信インフラ建設工事で豊富な実績をもつ日本コムシスとの本格的な協業によって、「スマート養豚を支える通信インフラ基盤」を構築し、農業DXの新たな段階を切り開きます。

【提携の背景】

一次産業の現場では、センシングや遠隔監視といったスマート農業技術の導入が進みつつありますが、日本の農業分野における導入率は44.9％に留まり、養豚業界においても導入率は39.5％と遅れが目立っています。（日本政策金融公庫「農業景況調査」令和7年1月）。

農林水産省は、農業の持続可能性や食料安全保障の観点から、「スマート農業技術活用促進集中支援プログラム」などを通じて、スマート農業技術の活用割合を2030年までに50％に引き上げることを目標としています。また、光ファイバーや無線基地局などの情報通信環境整備を支援対象として位置づけ、現場における通信基盤の重要性を強調しています。（農林水産省「農業農村における情報通信環境整備の推進について」令和7年4月）

このような状況を受け、Eco-Porkと日本コムシスは、農業DXを推進するための通信環境整備に本格的に取り組む体制を確立いたしました。

【両社の提携について】

今回の業務提携により、国内豚肉生産量の約15％を支えるDXソリューション導入実績と養豚業界のデジタル化・効率化を推進してきたEco-Porkと、通信インフラ建設などで豊富な実績と高い技術力を持つ日本コムシスは、共同で養豚場向けのネットワークインフラを提供いたします。

豚舎の構造や導入機器（環境センサー、カメラ、自動給餌・換気制御装置など）に応じた最適なネットワークソリューション（無線、有線）を組み合わせ、農場内で安定したリアルタイムデータ通信が可能な環境を構築するとともに、この通信インフラ基盤を活用し、Eco-Porkのクラウド型養豚経営支援システム「Porker」を導入することで、生産データや環境データを一元的に取得し、データの可視化、分析、意思決定を支援します。また、巡回作業の削減や遠隔監視の標準化、異常兆候の早期検知、防疫リスク低減や通信コストの最適化なども実現し、業務の効率化を図ります。

Eco-Porkと日本コムシスは、今後も養豚業界の生産性向上、労務負担軽減、持続可能な経営の実現に向けて、更なるスマート化に取り組んでまいります。

【各社コメント】

株式会社Eco-Pork 代表取締役 神林 隆

「養豚DXは“通信基盤”から始まります。日本コムシスとの提携により、通信からデータ活用までを一気通貫で支援できる体制が整いました。生産者の皆さまとともに、持続可能で強い養豚の実現を進めてまいります。さらに、この取り組みは農業全般のDX推進につながり、日本の食料安全保障を支える力となっていくと考えています。」

日本コムシス株式会社 取締役専務執行役員 ITビジネス事業本部長 打出 邦彦

「通信インフラの設計・施工・保守並びに、ICT技術の総合力をスマート畜産の現場へ。Eco-Porkとの連携によるシナジーを最大限に発揮し、農場ごとに最適なICTトータルソリューションを提供することで、畜産分野の課題解決および農業DXの推進に貢献してまいります。」

【会社概要】

株式会社Eco-Pork

所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役 神林 隆

設立：2017年11月

事業内容：養豚DXプラットフォーム「Porker」及び関連IoTの開発・提供 ほか

日本コムシス株式会社

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 田辺 博

事業内容：情報通信インフラ、ICTソリューション、社会インフラの構築・運用・保守を行う総合エンジニアリング

本件に関する詳細は、以下のURLからもご覧いただけます。

日本コムシス株式会社プレスリリース

：https://www.comsys.co.jp/business/ict/release/2025/20251029_01.html

https://prtimes.jp/a/?f=d47724-62-319bea91b6246c40e40cff6a6dc71440.pdf