¥Ø¥ó¥Æ¥³ÇîÊª´Û·Ð±Ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÙNintendo Switch(TM) 2¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇËÜÆüÈ¯Çä¡ª¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥ºー¥¸¥¢¥à¡×¤¬ÇÛ¿®·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢Two Point Studios¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ø¥ó¥Æ¥³ÇîÊª´Û·Ð±Ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Nintendo Switch(TM) 2¸þ¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò¡¢ËÜÆü2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÇîÊª´Û¤äÃµ¸¡¥Þ¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊDLC¡Ë¡Ö¥ºー¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Nintendo Switch 2ÈÇËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÎNintendo Switch 2ÈÇ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¤¼¤ÒNintendo Switch 2¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÇîÊª´Û±¿±Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Nintendo Switch 2ÈÇ¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096864(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096864)
Nintendo Switch 2ÈÇ¥íー¥ó¥Á¥È¥ìー¥éー¡§https://youtu.be/YFD88rBOc8o(https://youtu.be/YFD88rBOc8o)
¢£DLC¡Ö¥ºー¥¸¥¢¥à¡×ÇÛ¿®·èÄê¡ª
DLC¡Ö¥ºー¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤ÇîÊª´Û¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°ÊªÀìÌç²È¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤òµß½õ¤·¡¢Ìþ¤·¡¢°é¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓÌîÀ¸¤Ø¤ÈÊÖ¤¹¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Î¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿·Ð±Ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÇîÊª´Û¤Î±¿±Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¶î¤±½Ð¤·¤Î³Ø·Ý°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤Î¼ý½¸¤ä´ÛÆâ¥Ä¥¢ー¤Î´ë²è¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÇîÊª´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëºÇ¹â¤ÎÇîÊª´Û¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£»²¹Í¡§Two Point Studios¤È¤Ï
¥»¥¬¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTwo Point Studios¤Ï¡¢Lionhead¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð¿È¤ÎGary Carr¡¢Mark Webley¤½¤·¤ÆBen Hymers¤Ë¤è¤Ã¤Æ2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¤â¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î¹âÉ¾²Á¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÍ·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯8·î¤ËÁ´À¤³¦¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡·Ð±Ä¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¡Ù¤Ï¡¢³Æ½ê¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Á´À¤³¦¤Ç400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)5¡¿Xbox Series X|S¡¿Nintendo Switch(TM) 2¡¿PC(Steam¡¢Epic Games Store)
È¯ÇäÆü¡§
Xbox Series X|S¡¿Steam¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¡È¯ÇäÃæ¡Ê2025Ç¯3·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡Ë
PlayStation(R)5¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¡È¯ÇäÃæ¡Ê2025Ç¯4·î17Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë
¢¨PlayStation(R)5ÈÇ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Epic Games Store¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¡È¯ÇäÃæ¡Ê2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡Ë
Nintendo Switch(TM) 2¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¡È¯ÇäÃæ¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡Ë
Nintendo Switch(TM) 2¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¡2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
¢¨Nintendo Switch(TM) 2ÈÇ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡¡3,535±ß¡ÊÀÇ¹þ3,888±ß¡Ë
¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡4,444±ß¡ÊÀÇ¹þ4,888±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ø¥ó¥Æ¥³ÇîÊª´Û·Ð±Ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CERO¡§B¶èÊ¬¡Ê12ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://two-point-museum.sega.jp/index.html
