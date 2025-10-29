[ウェブ電通報] は株式会社 電通が運営するビジネス情報サイトです。 マーケティングや事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介しています。

ウェブ電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。10月20日から10月26日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■名古屋駅を起点に！都市の魅力を高めるウォーカブルなまちづくりとは？

https://dentsu-ho.com/articles/9454

大規模な再開発が計画されている名古屋駅地区。名古屋鉄道の代表取締役社長の髙粼裕樹氏をお迎えし、再開発の意義や地方大都市の在り方、目指すべきまちの未来像などを語っていただきました。記事を読む

著者：髙粼 裕樹（名古屋鉄道 代表取締役社長）×伊神 崇（電通 第2ビジネストランスフォーメーション局）

■「もっと関わりたいのに踏み出せない」若者。すれ違う職場コミュニケーションの今

https://dentsu-ho.com/articles/9464

電通若者研究部は高校生、大学生、社会人1～3年目を中心に、大規模調査を実施。その結果をもとに作成した、「若者まるわかりナレッジ2025」から、「すれ違う先輩と後輩の本音」の一部を紹介し、職場でのコミュニケーションをアップデートするヒントをお届けします。記事を読む

著者：大島 佳果（電通 第3マーケティング局）

■モバイル決済は、中小店舗キャッシュレス化の“壁”を崩せるか

https://dentsu-ho.com/articles/9460

カードが推進してきた日本のキャッシュレス決済が迎える大きな転換点は、店舗側にどのような影響を与えているのでしょう。「生活者」とキャッシュレス決済を受け付ける「店舗」の両面から、電通の吉富氏が日本のキャッシュレス決済を俯瞰して考察します。記事を読む

著者：吉富 才了（電通 BXクリエーティブセンター）

■推し活の行動を変容する。ミージアムが目指すクリエイティブeコマースとは？

https://dentsu-ho.com/articles/9474

富士フイルムビジネスイノベーションと電通が共同で開発を進める「MeSEUM（ミージアム）」は、ファンが公式画像を自由にセレクトし、自分だけの写真集やグッズをオンデマンドでつくれるサービス。ミージアム総合プロデューサーのアーロン・ズー氏が、ミージアムの狙いや今後の構想を語ります。記事を読む

著者：アーロン ズー（電通 BXCC）

■電通、スポティファイジャパンと広告の「計測パートナーシップ協定」を締結 Spotify広告の効果計測ソリューション「SONATA」を提供開始

https://dentsu-ho.com/articles/9472

電通は、スポティファイジャパンと、Spotify広告の計測・分析に関する「計測パートナーシップ協定」を世界の広告会社として初めて締結した。これに伴い、電通と電通デジタルは、世界で6億9600万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス「Spotify」の広告効果を可視化する新しいソリューションとして「SONATA（ソナタ）」を開発、10月22日（水）から提供を開始した。 記事を読む

