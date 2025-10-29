公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田衛士）は、自動車販売事業者の自動車リサイクルへの取り組みに直接触れる機会を提供するため、10月16日(木)、砺波市立庄南小学校の児童が参加する見学会を開催しました。（協力：富山ダイハツ販売株式会社／代表取締役社長 荻原道郎）

当日参加者は、まず座学で自動車リサイクル及び販売店の仕事について学びました。次に整備工場へ移動し、自動車を安心して長く使ってもらうために必要な点検・整備の現場や、エンジン由来の廃油の取扱い、バッテリーの機能等について学びました。

見学を終えた参加者からは「車の大きさの違いなどでリサイクル料金が異なることが分かった」などの感想が聞かれました。

記

１．開催日時： 2025年10月16日(木) 9：30～11：30

２．開催地： 富山ダイハツ販売株式会社 砺波店(富山県砺波市豊町1-15-15 )

３．参加者： 砺波市立庄南小学校4年生（25名)

４．プログラム： 座学（自動車リサイクル及び販売店の仕事など）

会場見学（自動車の点検・整備の見学など）

＜見学会の様子＞









